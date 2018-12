Andreea Cosma, 4 ani de inchisoare cu executare. Condamnare in Dosarul Ciuperceasca pentru deputatul PSD

Florin Anghel, 4 ani de inchisoare

Decizia a fost data de Inalta Curte, nu este definitiva si poate fi contestata la completul de 5 judecatori de la ICCJ.In solidar, inculpatii din acest doar trebuie sa plateasca 10 milioane de lei.Potrivit minutei instantei, magistratii i-au interzis Andreei Cosma pentru o perioada de doi ani dupa executarea pedepsei drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.Decizia a fost luata in majoritate, doi dintre judecatori au fost pentru condamnare, iar al treilea magistrat pentru achitare. Completul in acest caz a fost format din Francisca Vasile, Valentin Selaru si Daniel Gradinaru.Andreea Cosma a fost trimisa in judecata de DNA alaturi de fostul presedinte al CJ Prahova din perioada 2004-2008 Florin Anghel, pentru vanzarea subevaluata a cazarmii Ciuperceasca, care a intrat in activul Parcului Industrial Plopeni dupa un schimb de terenuri cu MApN.In acelasi dosar, fostul presedinte al CJ Prahova, Florin Anghel, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru instigare la infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Fostul consilier judetean Danut Marcel Cornea, fost presedinte al CA al Parcului Industrial Plopeni, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Instanta a mentinut masurile asiguratorii din acest caz, puse in cazul celor trei persoane: Andreea Cosma, Danut Cornea si Florin Anghel.In cazul Andrei Cosma este vorba de 3 apartamente in Bucuresti."Admite actiunea civila formulata de S.C. Plopeni Industrial Parc S.A si obliga inculpatii Cornea Danut Marcel, Anghel Florin Serghei si Cosma Andreea, la plata, in solidar, catre partea civila a sumei de 10.674.784 lei, reprezentand prejudiciul cauzat ca urmare a instrainarii bunurilor imobile din cadrul activului "Ciuperceasca".", arata Inalta Curte in minuta sentintei.Cei trei inculpati au fost obligati si la plata cheltuielilor judiciare.Dupa cum am aratat, magistratul Daniel Gradinaru a facut opinie separata. Acesta a fost pentru achitarea Andreei Cosma si a lui Florin Anghel.Potrivit opiniei separate, judecatorul l-a condamnat pe Danut Cornea la 3 ani de inchisoare cu suspendare si l-a obligat sa presteze si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Servicii de gospodarire urbana Ploiesti SRL sau Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere".