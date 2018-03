Arhiepiscopul Tomisului, trimis in judecata intr-un nou dosar DNA pentru marturie mincinoasa si abuz in serviciu

Ziare.

Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati ai BOR.Neculai Poalelungi, angajat la Arhiepiscopia Tomisului (functionar public in sensul legii penale), este acuzat de inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa, fals intelectual, favorizarea faptuitorului si complicitate la abuz in serviciu in forma continuata.DNA mai precizeaza ca a dispus trimiterea in judecata si a lui Ciprian Stoichin, consilier administrativ bisericesc in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, acesta fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata."La data de 03 februarie 2017, arhiepiscopul Tomisului, Petrescu Teodosie, si alte persoane au fost trimise in judecata pentru comiterea unor infractiuni care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu in dauna APIA in valoare de 1.392.964 lei. (comunicat nr. 128/VIII/3 din 3 februarie 2017).In acest context, la data de 10 octombrie 2017, in incercarea de a-si crea o situatie favorabila in cadrul procesului penal care are ca obiect cauza penala mentionata mai sus, Petrescu Teodosie a depus la DNA - Serviciul teritorial Constanta un denunt prin care acuza un numar de trei persoane fizice (doua dintre ele fiind angajate in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului) si doua juridice de fraudarea fondurilor europene, in anul 2016", se arata intr-un comunicat al DNA.Potrivit aceleiasi surse, in cuprinsul sesizarii, arhiepiscopul Teodosie, "in mod nereal, a invederat faptul ca, fara stirea sa si cu incalcarea prevederilor legale, cei doi angajati ar fi cerut si primit fonduri europene pentru o suprafata de 350 ha apartinand Arhiepiscopiei Tomisului"."Mai mult, persoanele respective sunt acuzate ca ar fi incheiat acte de dare in arenda, catre terte societati si persoane, a unor suprafete de teren detinute de catre Arhiepiscopia Tomisului (in total 110 ha, situate in diferite locatii). In sustinerea celor de mai sus, inculpatul Petrescu Teodosie, beneficiind de ajutorul inculpatului Poalelungi Neculai, a dat declaratii si a depus la noul dosar astfel constituit mai multe documente false, care ar fi sustinut vinovatia persoanelor respective.In perioada noiembrie - decembrie 2017, dupa sesizarea DNA cu privire la aspectele mentionate mai sus, prin doua decizii emise ca urmare a unui raport intocmit de inculpatul Stoichin Ciprian (sub coordonarea inculpatului Poalelungi Neculai), arhiepiscopul Tomisului, Petrescu Teodosie, cu rea-credinta si cu incalcarea dispozitiilor legale a dispus suspendarea celor doi angajati din functiile detinute in cadrul Arhiepiscopiei si suspendarea drepturilor salariale conferite acestora", mai arata procurorii.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Constanta. IPS Teodosie mai este judecat in alt dosar DNA , pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata, intr-un dosar de fraude cu fonduri europene.