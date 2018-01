Asesoft si Teamnet nu pot initia procedura de dizolvare sau lichidare inca 60 de zile

Ziare.

Decizia poate fi contestata in termen de 24 de ore de la comunicare."Prelungeste masura preventiva a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare fata de inculpatele persoane juridice SC Asesoft International si SC Teamnet International pentru o durata de 60 de zile,", se arata in solutia data, potrivit portalului instantelor.La data de 29 martie 2017, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatelor persoane juridice SC Asesoft International SA si SC Teamnet International SA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata.Tot atunci, DNA a pus sechestru pe bunurile imobile apartinand celor doua companii, pana la concurenta sumelor de 13.299.972 lei, respectiv 23.195.578 lei.Sebastian Ghita este trimis in judecata in mai multe dosare, dar a fugit in Serbia de unde nu a fost inca extradat.