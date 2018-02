Asociatia Procurorilor denunta incercarea de decredibilizare a sistemului judiciar, in special a Ministerului Public

Ziare.

"Avem incredere in toate institutiile sistemului judiciar, institutii care trebuie sa fie sprijinite pentru o cat mai buna functionare si in niciun caz decredibilizate", este mesajul transmis de Asociatia Procurorilor din Romania si semnat de presedintele Bogdan Gabor."Asociatia Procurorilor din Romania constata cu ingrijorare ca in ultima perioada, pornind de la situatii particulare care sunt in curs de solutionare la organele competente, se incearca decredibilizarea institutiilor judiciare si, mai ales, a Ministerului Public", se arata in documentul remis joiProcurorii afirma ca aceasta incercare de a decredibiliza sistemul judiciar reprezinta un atac la functionarea statului, insa considera ca procurorii din Ministerul Public isi exercita atributiile cu buna-credinta si apara, prin activitatea lor, depturile si libertatile cetatenilor si ordinea de drept din Romania."Ne exprimam convingerea ca situatiile particulare ce pot aparea in functionarea oricarei organizatii vor fi clarificate cu profesionalism si obiectivitate de catre organele competente care au fost deja investite", adauga APR.Miercuri, procurorul general, Augustin Lazar, a reactionat in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei".Reactia vine ca urmare a scandalului declansat de familia Cosma si alimentat de unele surse mass-media apropiate PSD-ALDE, in cadrul caruia Liviu Dragnea si PSD forteaza demiterea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Tot miercuri, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sustinut o conferinta-maraton, in care s-a adresat "cetatenilor cinstiti" care si-au pus intrebari dupa informatiile lansate in spatiul public de inculpatii Mihaiela Iorga Moraru, Vlad Cosma si Sebastian Ghita.Kovesi a spus transant ca, de un an, nu doar DNA, ci intreaga Justitie este sub asalt si ca in spatiul public "asistam la un festival disperat al inculpatilor", care seara de seara, la diverse posturi de televiziune, lanseaza "neadevaruri". Kovesi le-a transmis romanilor ca miza acestui asalt este "ingenuncherea statului si umilirea cetatenilor".Sefa DNA a dat asigurari ca institutia pe care o conduce nu falsifica probe, a explicat procedural care sunt mecanismele care verifica autenticitatea probelor administrate in dosare si a admis ca, desi se poate intampla sa existe si cazuri in care procurorii ajung sa fie la randul lor inculpati, mereu sunt luate masurile adecvate.Joi, este asteptata o decizie a ministrului Tudorel Toader in privinta sefei DNA, dar pana la aceasta ora el nu a trasmis nicio informatie. Toader si-a scurtat vizita in Japonia si a revenit la Bucuresti, la solicitarea prim-ministrului Dancila si participa la sedinta de guvern, care a inceput la ora 12:00.