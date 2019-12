Avocatii celebri nu l-au ajutat pe Puiu Popoviciu: Judecatorii resping rand pe rand caile de atac la condamnarea de 7 ani

Contestatia in anulare: Neintemeiata

Recursul in casatie: Nefondat

Lege penala mai favorabila: Nefondata

Revizuirea: Inadmisibla

Decizia poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor. Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac, in care contesta decizia definitiva.Era o perioada in care, intr-o campanie mediatica fara precedent, Puiu Popoviciu anunta ca l-a angajat ca avocat pe fostul director FBI din perioada mandatului lui Bill Clinton, Louis J. Freeh.Intr-o declaratie publica, Freeh isi exprima atunci "profunda dezamagire" fata de decizia definitiva de condamanare a Inaltei Curti, adaugand ca "aceasta sentinta si condamnarea nu sunt sustinute nici de fapte, nici de lege."," explica Louis J. Freeh.Dupa doi ani, toate demersurile din instanta pentru a desfiiinta sentinta au esuat.a analizat cum s-au judecat aceste procese.Prima cale extraordinara de atac, contestatia in anulare, a fost inregistrata pe 30 august 2017. Verdictul a venit in noiembrie 2018: "A doua cale extraordinara de atac, recursul in casatie, a fost inregistrata pe 28 februarie 2018 la Inalta Curte . O cale de atac care a fost facuta si de alti condamnati din acest caz.Sentinta instantei a venit in iunie 2018: "."O a treia cale de atac impotriva deciziei viza "intervenirea unei legi penale noi", dupa ce CCR a dezincrimat partial infractunea de abuz in serviciu. Aceasta a fost inregistrata la Inalta Curte pe 18 aprilie 2019. In septembrie 2019 a venit si sentinta instantei: "."In fine, avocatii lui Puiu Popoviciu au deschis pe 24 octombrie 2019 un al patrulea proces, de revizuire a sentintei de condamnare.Verdictul a venit in aceasta sapatamana, pe 10 decembrie: "