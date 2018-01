Avocatii scumpi nu l-au ajutat pe Puiu Popoviciu. Inalta Curte a motivat de ce nu i-a revizuit sentinta de 7 ani

L-a angajat pe un fost sef FBI

Milionarul Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul Ferma Baneasa. Cazul viza fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.Afaceristul a aflat sentinta cand era la Londra si a cerut imediat azil politic in Marea Britanie . Cererea Romaniei de extradare este solutionata de o instanta londoneza. Urmatorul pas, Popoviciu a mai facut o miscare mediatica, si-a angajat un avocat celebru: Louis J. Freeh, fost avocat adjunct al Statelor Unite, fost judecator si director al FBI."Aceasta decizie, aceasta condamnare, nu este sustinuta nici de fapte, nici de lege", sustinea Freeh, intr-un comunicat de presa . Avocatii milionarului au depus contestatia in anulare - o cale extraordinara de atac - in 30 august, dar aceasta a fost respinsa ca neintemeiata pe 17 noiembrie.Potrivit motivarii Inaltei Curti, avocatii lui Puiu Popoviciu au ridicat doua exceptii si au cerut desfiintarea sentintei definitive si trimiterea intregului caz la rejudecare. Practic, ei au invocat un motiv de incompatibilitate care s-a ivit dupa intrarea in vigoare a actualului Cod de procedura penala, care a aparut odata cu desemnarea judecatoarei Cristina Arghir in completul de judecata ce a solutionat apelul si care a dat decizia definitiva. Motivul: magistratul ar fi facut parte dintr-un complet de judecata, pe 9 septembrie 2009, care a solutionat o masura de preventie in cazul lui Puiu Popoviciu. Astfel s-ar fi incalcat principiul separatiei functiilor judiciare."In subsidiar, a invederat felul in care doamna judecator Arghir Cristina s-a pronuntat asupra vinovatiei inculpatului inca din anul 2009, determina aplicabilitatea art. 64 alin. 1 lit. f Cod de procedura penala, respectiv suspiciunea rezonabila cu privire la impartialitate, intrucat prin incheierea nr. 2142/9 iunie 2009 s-a mentionat de catre intregul complet de judecata, in unanimitate, ca exista indicii suficiente din care sa rezulte ca Popoviciu Gabriel Aurel a comis infractiunile de care era acuzat, a conceput si coordonat faptele actionand asupra celorlalti inculpati", este prezentata pledoaria avocatului, potrivit motivarii Inaltei Curti.Inalta Curte a explicat ca nu a existat niciun fel de incompatibilitate in cazul Geaninei Arghir. "Inalta Curte apreciaza ca in analiza modului in care judecatorul fondului a solutionat cauza nu se regasesc acele temeiuri cu privire la care exista suspiciunea rezonabila ca judecatorul prin masurile luate a lasat sa se inteleaga, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca si-a creat convingerea cu privire la vinovatia contestatorului", arata Inalta Curte.Magistratii au citat din jurisprudenta Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). "Curtea Europeana, analizand potrivit testului obiectiv impartialitatea instantei atunci cand un judecator s-a pronuntat in cauza intr-un stadiu anterior al procedurii, a decis ca aceasta nu constituie, in sine, o incalcare a Conventiei, determinante fiind intinderea si natura deciziilor pe care instanta le-a luat. Doctrina a precizat ca a solutiona cauza inseamna a rezolva chestiunile privitoare la existenta faptei penale, a vinovatiei sau a nevinovatiei faptuitorului, iar caile de atac sa fie in legatura cu solutionarea fondului acestora", au explicat judecatorii.Unul din exemple este decizia de inadmisibilitate (partiala) din 15 noiembrie 2005 pronuntata in cauza Peter Fryckman and Fryckman-Yhtio Oy impotriva Finlandei, in care CEDO a reiterat faptul ca nu poate fi considerat impartial, atunci cand se ia o decizie pe fond asupra unei cauze judecatorul care urmeaza sa solutioneze o cauza similara.Dimpotriva, analiza preliminara a informatiilor disponibile nu inseamna ca are o parere preconceputa cu privire la solutia finala ce se va pronunta in ce priveste fondul cauzei; pentru a dispune condamnarea unei persoane acuzate de savarsirea unei infractiuni, judecatorul trebuie sa constate, mai presus de orice indoiala rezonabila, intrunirea continutului constitutiv al unei infractiuni si imputabilitatea acesteia persoanei acuzate (actus rei, adica fapta simens rea, adica latura subiectiva trebuie probate dincolo de orice indoiala rezonabila).Intr-o alta cauza, Curtea a decis ca nu poate fi privit drept impartial judecatorul care a condamnat anterior un coinculpat intr-un alt proces penal, tot pentru faptul ca infaptuise acte de instigare la savarsirea infractiunii de furt a unor echipamente din masini, exprimandu-si parerea asupra existentei faptei si a vinovatiei participantilor."Toate aceste aspecte, prin raportare la speta concreta si prin prisma actelor procedurale indeplinite de judecatorul fondului si analizarii existentei unei vatamari, conduc la concluzia ca in cauza pendinte judecatorul fondului a respectat standardele de impartialitate atat potrivit normele dreptului intern cat si cele stabilite de Curtea Europeana a Drepturilor Omului", a motivat Curtea Suprema."Respinge, ca neintemeiata, contestatia in anulare declarata de contestatorulPopoviciu Gabriel Aurelimpotriva deciziei penale nr. 266/A din 2 august 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 9577/2/2012. Obliga contestatorul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva", este minuta Inaltei Curti in acest caz.