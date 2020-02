"Axinte" de la Vacanta Mare, suspect intr-un dosar DNA de santaj, alaturi de Dan Diaconescu si Secureanu

Ziare.

Florin Petrescu, cunoscut drept "Axinte", de la trupa de comedie "Vacanta Mare" are calitatea de suspect intr-un dosar de la DNA, deoarece el ar fi intervenit pentru Florin Secureanu, fost director al Spitalului Malaxa, din Capitala, intr-o campanie in televiziunea lui Dan Diaconescu "Se fac cercetari ca am vrut sa ajut pe cineva. A zis: 'Esti prieten cu Dan Diaconescu, zi-i sa nu mai spuna de spitalul nostru'. Si m-am dus la Dan si i-am zis sa nu mai faca si el atatea probleme, ca Secureanu (Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa, n.r.)... (Dan Diaconescu ar fi spus - n.r.) 'Domne, daca vrea sa ne ajute, sa sponsorizeze OTV-ul'. Si eu i-am pus in legatura", a spus actorul la sediul DNA.Potrivit avocatului actorului, dosarul a fost deschis in urma cu 8 ani de zile."Deocamdata este suspect, sunt indicii pentru care domnul Petrescu ar fi facut un gest pentru domnul Secureanu", a spus avocatul actorului.Florin Petrescu este acuzat de complicitate la santaj in acest dosar.