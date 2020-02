Beuran, adus in fata judecatorilor. Se discuta propunerea DNA de arestare preventiva

Ziare.

Medicul Mircea Beuran a fost adus in sala de judecata, iar procesul trebuie sa inceapa. El este aparat de avocatul Marian Nazat.Procesul incepe la ora 10:30. Asta dupa ce procurorii DNA l-au retinut joi seara pe Beuran pentru 24 de ore . Medicul a fost incarcerat in noaptea trecuta in Arestul Capitalei.Potrivit DNA, la data comiterii faptei, Beuran indeplinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de Doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, arata DNA.Procurorii precizeaza ca, pe 18 decembrie 2018, inculpatul Beuran Mircea a acceptat si primit de la o persoana, medic intr-o unitate din Bucuresti, suma de 10.000 de euro, pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea chirurgie generala, pe o perioada determinata, cat si pentru a asigura castigarea acestui concurs de catre martor ().Pana in prezent postul respectiv nu a fost scos la concurs, potrivit DNA.