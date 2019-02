Bilantul pe 2018 arata o prabusire a activitatii DNA: Un an atipic, cu 5 controale IJ (Video)

Sursa: Bilantul DNA

Un an atipic

Prioritatile pe anul 2019

"Comparativ cu anul 2015, procentual, numarul sesizarilor scade cu aproximativ cu 50%. Practic, in anul 2018 am primit de la cetateni, persoane juridice un numar de 1.513 sesizari, lucru care se va reflecta ulterior in ceilalti indicatori ai activitatii Directiei Nationale Anticoruptie, si anume - cauze de solutionat, cauze solutionate efectiv cu solutii pe fond", a declarat Calin Nistor, la inceputul prezentarii bilantului."Chiar daca din punct de vedere cantitativ activitatea Directiei Nationale Anticoruptie a inregistrat un trend descrescator fata de anul precedent, (...) un accent deosebit a fost, cel putin a doua jumatate a anului trecut, pe un standard calitativ ridicat, si anume pe verificarea cu mai multa rigurozitate de sefii ierarhici a legalitatii si temeiniciei solutiilor dispuse de procuror, astfel incat sa se evite solutii de achitare din partea instantelor de judecata", explica procurorul.Datele din bilantul DNA arata ca in 2018 cifra inculpatilor si a rechizitoriilor a scazut semnificativ fata de 2017.Nistor a mai spus ca, in contextul acestei dinamici scazute a sesizarilor primite, numarul dosarelor aflate spre solutionare pe rolul DNA a inregistrat o scadere cu 19% fata de anul 2017.Potrivit lui Nistor, a scazut numarul rechizitoriilor semnificativ, mai ales din cauza deciziei CCR privind abuzul in serviciu.In 2018, un numar de 79 de inculpati, mai mult de o treime din total, au fost achitati in baza deciziei CCR privind abuzul in serviciu, precizeaza magistratul."Au fost solutionate prin rechizitoriu cauze importante care au vizat coruptia la nivel inalt si mediu si au fost au formulate de procurorii D.N.A doua cereri de incuviintare a urmaririi penale pentru doi ministri, cereri solutionate favorabil de presedintele Romaniei si o cerere de incuviintare a urmaririi penale pentru presedintele Senatului, cerere care se afla in curs de solutionare la Senatul Romaniei.Din totalul de 556 inculpati trimisi in judecata, o pondere semnificativa - 155 persoane - este reprezentata de persoane care au ocupat functii de conducere, control, demnitati publice ori alte functii importante", a explicat Nistor.Pe de alta parte, Calin Nistor a spus ca a fost un an "atipic", marcat de plecarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, de decizii ale Curtii Constitutionale cu impact asupra procurorilor si de controale ale Inspectiei Judiciare."2018 a fost pentru DNA un an atipic. Practic, nu e un secret pentru nimeni, la jumatatea anului a incetat mandatul sefului Directiei. Activitatea a fost, de asemenea, marcata de schimbari ale legislatiei cu relevanta pentru Directie, de decizii ale CCR ce au avut impact direct sau indirect asupra lucrului Directiei sau asupra structurii acesteia", a explicat magistratul Nistor.Acesta a precizat ca in anul 2018 au avut loc cinci actiuni de control ale Inspectiei Judiciare.Totodata, si Curtea de Conturi a facut verificari la DNA.Potrivit acsetuia, fluctuatia de personal (reprezentata de incetarea raporturilor de munca fata de 68 de persoane in anul 2018) si schema incompleta (90% posturi ocupate la sfarsitul anului 2018), continua sa fie o vulnerabilitate in organizarea eficienta a activitatii.Intre prioritatile DNA pentru anul 2019 figureaza continuarea anchetelor de coruptie si asimilate coruptiei la nivel inalt si a faptelor care au produs prejudicii mari bugetului national si bugetelor Uniunii Europene, cu accent pe urmatoarele sectoare prioritare:- Coruptia in sistemul de sanatate- Coruptia in domeniul fondului forestier si al exploatarilor forestiere ilegale- Coruptia in achizitiile publice- Coruptia in acordarea si folosirea subventiilor publice- Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.