Birchall spune ca a inceput discutiile despre selectia unui sef la DNA

"Dupa cum cunoasteti, am inceput discutiile in sistem, inclusiv cu Sectia de procurori. (...) Vreau sa asigur o baza cat mai mare, de aceea am inceput discutiile, le voi continua, sa putem avea o baza de selectie foarte mare. (...)Criteriile o sa le anuntam, dar de aceea am discutii, pentru a asigura o baza cat mai larga. Doi: incredere ca rezultatul va fi unul care sa conduca la profesionalism si responsabilitate", a declarat ministrul Ana Birchall.Declaratiile vin in contextul in care marti Sectia pentru procurori a CSM discuta prelungirea delegarii lui Calin Nistor in functia de sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Calin Nistor a ocupat functia de adjunct al DNA din luna mai 2013.De altfel, procurorii CSM au decis, la sedinta din februarie 2019, delegarea lui Calin Nistor in functia de procuror-sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, iar de la acel moment Sectia a mai prelungit o data mandatul lui. Acesta a mai fost delegat in functia de sef al DNA in 2013, vreme de doua luni.Calin Nistor este cel care asigura conducerea interimara a DNA in conditiile in care, dupa plecarea Ancai Jurma de la sefia institutiei , fostul procurorul general Augustin Lazar nu a mai facut o propunere de interimar.