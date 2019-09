Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Condamnat si el, seful institutiei a demisionat

Si-a anuntat demisia

Instanta l-a obligat sa efectueze 60 de zile de munca in folosul comunitatii.In acelasi dosar, CCIB a fost obligata sa plateasca o amenda penala de 50.000 de lei pentru savarsirea de infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.Decizia a fost data luni seara, dar a fost publicata marti.In urma deciziei de condamnare, Sorin Dimitriu si-a depus demisia din functia de conducere a camerei bucurestene, potrivit unui comunicat al institutiei."Prin acest gest doresc sa protejez imaginea Camerei Bucuresti de atacurile indreptate impotriva mea personal, ca urmare a dosarelor de cercetare aflate pe rolul instantelor. Intreaga mea activitate la conducerea acestei institutii a vizat exclusiv afirmarea acesteia drept un interlocutor credibil in relatiile cu mediul de afaceri, partenerii externi si autoritati.Imi doresc ca aceasta organizatie sa continue proiectele initiate pentru promovarea intereselor mediului de afaceri si sustinerea parteneriatelor economice", se arata in scrisoarea de demisie depusa de Sorin Dimitriu, la secretariatul Colegiului de Conducere al CCIB, citata de Mediafax. In prima instanta, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Dimitriu la 4 ani si o luna de inchisoare cu executare, iar Camera de Comert si Industrie fusese condamnata la plata unei amenzi penale de 70.000 lei pentru savarsirea de infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.Potrivit minutei, Curtea de Apel Bucuresti a anulat mai multe probe din dosar - interceptari ale unor convorbiri telefonice purtate de inculpati in perioada 2011-2012, in baza unei decizii a CCR, care se refera la legalitatea interceptarilor realizare de SRI in dosarele penale.Practic, Sorin-Petre Dimitriu a fost condamnat pentru o infractiune de abuz in serviciu si savarsirea infractiunii impotriva intereselor financiare ale UE, dar a fost achitat pentru alte infractiuni de abuz in serviciu si folosirea influentei sau autoritatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.In acelasi dosar, Laurentia Vasilescu (director economic in cadrul CCIB) a fost condamnata la 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, in timp ce Gabriela Dumitriu (consiliera lui Sorin Dimitriu) si Gabriel-Dan Mihut (director general in cadrul CCIB) au fost achitati.In faza de fond, la Tribunalul Bucuresti, Vasilescu fusese condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare, Dumitriu primise o sentinta de 2 ani cu suspendare, iar Mihut fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Judecatorii au lasat nesolutionate actiunile civile promovate in cauza de partile civile (fosti angajati de la CCIB, carora li s-au retinut pe nedrept sume din drepturile salariale si apoi au fost concediati in mod discretionar).Pe 1 octombrie 2014, Sorin-Petre Dimitriu a fost trimis in judecata de DNA pentru fapte de coruptie, alaturi de alti membri din conducerea CCIB.Conform DNA, membrii din conducerea CCIB au conceput, organizat si pus in aplicare un mecanism care presupunea, pe de o parte, accesarea frauduloasa de fonduri europene pentru diferite proiecte, iar, pe de alta parte, "spolierea" angajatilor CCIB de o mare parte din veniturile salariale obtinute din activitatea prestata in cadrul proiectelor, prin simularea unei asa-zise "sponsorizari" catre institutia angajatoare, sumele astfel rezultate fiind cheltuite "dupa bunul plac", de catre conducerea CCIB.In final, banii astfel obtinuti ajungeau la presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov.DNA precizeaza ca faptele care au facut obiectul cercetarilor au fost savarsite in perioada 2010 - 2012, in contextul derularii, la CCIB, a unor proiecte finantate din bugetul Fondului Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.