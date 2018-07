"Candidaturi pe ultima suta de metri la sefia DNA. Cine sunt cei 4 procurori care vor postul lui Kovesi - UPDATE"

Marius Iacob - procurorul sef adjunct al DNA; Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA; Cristian Lazar de la Parchetul General; Elena Grecu, procuror DNA.

Florentina Mirica

Foto: Hepta.ro - Florentina Mirica, alaturi de fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi

Marius Iacob

Foto: Hepta.ro - Marius Iacob, martie 2018, la prezentarea ultimul raport de activitate al DNA de catre Laura Codruta Kovesi

Cristian Lazar

Elena Grecu

Mai mult sau mai putini cunoscuti, in functie de rasunetul dosarelor pe care le-au instrumentat, cei patru dispusi sa-i urmeze Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA sunt:Intr-o scurta discutie cu jurnalistii, in jurul orei 16:30, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca pana la 17:30 inca e deschisa lista si putem avea si alte candidaturi. Rugat sa comenteze CV-urile celor care s-au inscris pana acum in cursa pentru sefia DNA, dintre care unii anchetati de Inspectia Judiciara, Toader a avut un singur raspuns: "nu ma antepronunt"!Ulterior, la 17:40, Ministerul Justitiei a remis un comunicat de presa in care anunta ca nu exista alte candidaturi in afara de ale celor 4 deja anuntati.Florentina Mirica a fost prima dintre cei care si-au depus candidatura la Ministerul Justitiei, luni dimineata la ora 10:00. Ea conduce de mai multi ani Serviciul de combatere a coruptiei in justitie, din cadrul DNA.In prezent, ea este delegata pe aceasta functie pana in noiembrie 2018. Este vorba despre serviciul care practic va ramane fara obiect dupa intrarea in vigoare a noii Legi 304/2004 privind organizarea judiciara. Motivul: infractiunile savarsite de magistrati vor fi luate de la DNA si mutate la Parchetul General, unde va fi infiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Printre rechizitoriile de rasunet facute de Mirica se numara cel in cazul fraudei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), dosarul Limuzina - Gabriel Oprea sau procesele deschise mai multor magistrati acuzati de coruptie.Procurorul DNA Marius Iacob a fost adjunctul fostei sefe Laura Codruta Kovesi. El a fost de altfel si printre zecile de procurori care au fost prezenti la ultima conferinta a lui Kovesi la DNA, dupa ce Iohannis a anuntat ca o demite din functie.Iacob si-a inceput cariera ca procuror criminalist si e cunoscut pentru instrumentarea dosarului Elodia. El a condus Sectia de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General, timp de sapte ani, pana in 2013, cand a fost numit adjunctul lui Kovesi la DNA.Inainte de a fi procuror criminalist, acesta a fost directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Iacob a fost insa vizat de o actiune disciplinara declansata de Inspectia Judiciara , alaturi de Laura Codruta Kovesi.Al treilea candidat la sefia DNA vine din Parchetul General. Cristian Lazar in prezent ocupa functia de procuror sef adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General.El este magistratul care a respins contestatia la rezolutia de neincepere a urmaririi penale in cazul de plagiat al lui Victor Ponta.El a fost propus in functia de la Parchetul General de Robert Cazanciuc, pe cand acesta din urma era ministru al Justitiei. Lazar a mai anchetat si dosarul "Inchisoarilor CIA pe teritoriul Romaniei".Procurorul Elena Grecu este cel de-al patrulea candidat intrat in cursa pentru ocuparea postului de sef al DNA. Aceasta s-a prezentat luni la Ministerul Justitiei spre finalul termenului de depunere a candidaturilor.Elena Grecu este procuror din cadrul DNA si inainte a fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta din 2009 pana in 2016.Elena Grecu lucreaza din 2015 ca sefa a Biroului Juridic al DNA, structura centrala.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul MJ si se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie.Participantii vor sustine apoi, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.Concursul a fost organizat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a DNA a Laurei Codruta Kovesi. Exista si optiunea ca Toader sa respinga toate propunerile si intreaga procedura sa fie reluata de la zero.