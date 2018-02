Carmen Dan solicita DNA revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile lui Cosma

"Dezvaluirile" de la Antena 3 despre DNA

Ziare.

com

Cei doi sunt comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea Gabriela, a anuntat miercuri MAI, intr-un comunicar remisDecizia a fost luata marti, mai precizeaza MAI.Potrivit OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie revocarea din functie, inaintea implinirii termenului de detasare, a politistilor de politie judiciara detasati la DNA se face prin ordin motivat al procurorului sef.Antena3 a difuzat, duminica seara, inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Intrebat daca in inregistrarile difuzate de Antena3 este vocea lui, procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea a raspuns ca e posibil. "Posibil sa fie vocea mea, e posibil. Nu stiu sa va spun. Se vor face verificari. Sunt inregistrari prezentate in mod trunchiat. O sa fie efectuate controale. Am solicitat azi Inspectiei Judiciare sa faca verificari pentru ca reputatia noastra e pusa in joc". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, luni, ca nu va sesiza Inspectia Judiciara privind inregistrarile audio prezentate de Antena3, duminica seara, pentru ca "nu mai este necesar".Totusi, acesta a decis sa isi intrerupa vizita in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi, la cererea premierului Dancila.