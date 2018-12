Carmen Mihalcescu, vicepresedintele Camerei, la DNA: Am venit sa beau o cafea

Ziare.

"Am venit sa beau o cafea", a spus vicepresedintele Camerei.Ulterior, aceasta a precizat ca a venit sa-si recupereze din masina tigarile."Am ramas fara tigari", a explicat vicepresedintele Camerei, inainte sa intre inapoi in sediul DNA. Florin Iordache a declarat, miercuri, ca vicepresedintele Camerei Deputatilor, Carmen Mihalcescu (Moldovan), a fost chemata la DNA . Florin Iordache nu a specificat si dosarul in care Mihalcescu a fost chemata."Azi dimineata, datorita (sic!) unui eveniment nedorit, Carmen Moldovan a fost chemata la DNA si a trebuit sa prezidez eu sedinta", a declarat Florin Iordache.