Caz unic in Romania: Bodyguarzii unei firme private de paza au dat amenzi in Capitala in numele Politiei Locale

Acuzatiile, fara precedent

Cum a inceput totul

Cine controleaza Fandax Grup

Vizita lui Solomon Wigler

Initial era vorba de patrulare

Au cumparat caii din targuri

O parte din contraventii, anulate

Cei implicati nu au dat declaratii la DNA

Ziare.

com

Cine s-ar fi gandit ca un agent de Politie Locala din Bucuresti, care era imbracat cu uniforma de politist, insigna, legitimatie, statie mobila si un caiet de amenzi era in realitate un angajat al unei firme private de paza care primise ilegal prerogative legate de activitati ce presupun exercitiul autoritatii de stat? Imposibil de imaginat asa ceva! Si totusi, acest lucru s-a intamplat.Totul ar fi inceput atunci cand fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, si-a dorit sa aiba, pe strazile orasului Bucuresti, politie calare cum a vazut la Viena. Detaliile acestui caz fara precedent apar in filele unui dosar de coruptie, aflat pe masa magistratilor de la Tribunalul Bucuresti.Cinci fosti sefi din Politia Locala Bucuresti, in frunte cu fostul director general al institutiei, Ion Tincu, sunt judecati pentru abuz in serviciu in forma continuata. Concret, ei sunt acuzati de modul in care institutia a incheiat, in perioada 2010-2011, un contract cu societatea Fandax Grup SRL, prin care s-au externalizat, in mod considerat nelegal, serviciile de patrulare, interventie, constatare contraventii si aplicare sanctiuni. Valoarea contractelor: 380.875,84 de euro. Societatea Fandax Grup era patronata de Stefan Nutu, zis Fane, fost agent al Politiei Calare din cadrul Politiei Locale Bucuresti."Angajati ai societatii respective au fost asimilati celor ai Politiei Locale din Primaria Capitalei, ei fiind mentionati atat in cadrul contractelor cat si intr-o dispozitie emisa in mod nelegal de inculpatul Tincu Ion drept agenti ai acestei structuri", acuza procurorii DNA. Bodyguarzii de la Fandax Grup au primit prerogative legate de activitati ce presupun exercitiul autoritatii de stat, respectiv portul uniformei si insemnelor Politiei Locale, patrularea, constatarea si sanctionarea contraventiilor.In perioada iulie - decembrie 2011, "agentii" respectivi, in fapt angajati ai unei societati comerciale, au constatat savarsirea de fapte contraventionale si au aplicat 3.317 amenzi contraventionale (in valoare totala de 4.698.992 lei). Era vorba de intreaga unitate de Politie Calare, dar care nu apare in organigrama Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti.Totul a inceput dupa ce mai multi bucuresteni au contestat in instanta amenzile date de "politistii locali", pentru diverse contraventii, de la parcari pe locuri interzise la comert ambulant pe domeniul public. Cum agentii firmei de paza nu erau instruiti sa aplice contraventii si sa faca procese verbale, acestea erau intocmite prost, cu greseli sau erau mentionate situatii care nu erau conforme cu realitate. Bucurestenii amendati au inceput sa faca adrese catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti, Prefectura municipiului Bucuresti, Primaria Generala a municipiului Bucuresti, ANFP Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si la Presedintia Romaniei. Din raspunsurile primite s-a aflat ca persoanele care au aplicat sanctiunile contraventionale nu aveau calitatea de functionari publici.La sfarsitul lunii noiembrie 2011, o echipa de inspectori de la ITM Bucuresti a venit la zonele de campare din parcurile Tineretului si Herastrau detinute de Politia Locala. Agentii calare se intorceau de la repetitiile efectuate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Un numar de 13 persoane au declarat ca desfasoara activitatea pe baza contractelor individuale de munca, pentru si sub autoritatea Fandax Grup SRL Bucuresti. Toti purtau uniforme si insemne ale Politiei Locale. A fost momentul in care sefii din Primaria Capitalei si Politia Locala si-au dat seama ca sunt complici la o mare neregula si au oprit contractele cu Fandax Grup.Firma Fandax Grup este detinuta de Stefan Nutu (99%) si Petre Iordan (1%). Administrator, in perioada 08 martie 2013 - 08 martie 2017, a fost Mariana Oprea. Conform situatiei financiare declarate, la data de 31 decembrie 2010, Fandax Grup a avut un numar mediu de 67 de salariati si o cifra de afaceri neta de 2.286.822 lei, iar la data de 31 decembrie 2011, un numar mediu de 72 de salariati si o cifra de afaceri neta de 3.084.388 lei.Atunci cand a fost audiat la DNA, actionarul majoritar al firmei Fandax Grup, Stefan Nutu, a declarat ca ocupa si functia de dircetor executiv al firmei. Asociatul sau, Petre Iordan, ocupa functia de director general adjunct.In 2009, un prieten al sau, pensionar al Ministerului Afacerilor Interne, i-ar fi spus ca primarul general al municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, intentioneaza sa achizitioneze un numar de 30 de cai pentru a infiinta Politia Comunitara Calare. Fandax Grup avea mai multi cai, intr-o ferma din Frumusani (Ilfov), care erau proprietatea sa, dar pe care i-a dat in folosinta firmei.El a intrat in contactat cu sefii Politiei Comunitare pentru a discuta despre acest proiect. La livada Frumusani ar fi venit fostul consilier al lui Sorin Oprescu, Solomon Wigler, care a vrut sa vada in ce stare erau caii. Acesta s-ar fi aratat incantat de animale, iar la plecare "i-a asigurat ca in zilele urmatoare vor fi chemati de catre primarul general Sorin Oprescu pentru a discuta modalitatea in care vor fi folositi acesti cai, in colaborare cu Politia comunitara Bucuresti".Ulterior au urmat discutii la Primaria Capitalei, la care ar fi participat Sorin Oprescu, mai multi consilieri, printre care si Solomon Wigler, si sefi din cadrul Politiei Comunitare. Fostul edil ar fi vrut sa aiba pe strazi un detasament format din 30 de politisti calare.Dupa discutii cu sefii Politiei Comnitare de atunci, initial contractul a vizat doar activitati de patrulare in Parcul Herastrau, in zilele de vineri, sambata si duminica. In fiecare zi patrulau 6 cai cu 6 calareti, agenti de paza ai societati, dar, desi discutia initiala privea formarea unor patrule mixte agenti-politisti locali, acest lucru nu a fost posibil din cauza faptului ca nu au fost identificati angajati ai politiei comunitare care sa fie apti sa foloseasca caii.In perioada martie - decembrie 2010, s-au desfasurat activitati de patrula calare, in zilele de vineri, sambata si duminica, in parcurile Herastrau, Tineretului si Carol, cu un numar de 12 cai si 12 agenti angajati ai SC Fandax Grup SRL, acestia din urma folosind o uniforma de culoare negru inscriptionata "Politia Locala" si pusa la dispozitie de catre reprezentantii Politiei Comunitare a municipiului Bucuresti.In anul 2011 a fost incheiat un nou contract intre SC Fandax Grup SRL si Politia Locala a municipiului Bucuresti si in conformitate cu prevederile acestuia, activitatile de patrula calare au fost coordonate de catre doi sefi de formatiune, iar zonele in care se efectua activitatea de patrulare erau stabilite zilnic de catre Ion Tincu, directorul general al Politiei Locale a municipiului Bucuresti.O parte din cai au fost achizitionati de la crescatori de cai sau din targurile de profil din Romania, mai exact din targurile organizate in satul Calugareni (Giurgiu), in orasul Gaesti (Dambovita) sau din judetul Harghita. Au fost cumparati 5-6 cai pe an, in functie de necesitati si banii pe care ii detinea. Pentru ca aveau nevoie de personal, firma a angajat persoane disponibilizate din cadrul Politiei Comunitare sau Ministerul de Interne.Din datele puse la dispozitie de Autoritatea Nationala a Functionarilor Publici rezulta ca nicio persoana angajata la Fandax Grup, dintre cele care au efectuat activitati de patrulare si paza ori imputernicite sa constate si sa sanctioneze fapte contraventionale nu avea calitatea de functionar public, in perioada incheierii si derularilor contractelor de prestari servicii, la data emiterii dispozitiei 992/26.07.2011, ori la data intocmirii proceselor-verbale de constatare a contraventiei.Dintre cele, un numar de 215 procese verbale de constatare a contraventiei au fost atacate in fata instantelor de judecata, pentru acestea instantele dispunand admiterea plangerii (152 procese verbale), schimbarea sanctiunii din amenda in avertisment (71 procese verbale), transformarea sanctiunii din amenda in munca in folosul comunitatii (46 procese verbale), iar un numar de 68 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 81.803 lei, au fost achitate total sau partial la nivelul municipiului Bucuresti. La nivel national au fost achitate partial sau total un numar de 31 procese verbale, in cuantum de 12.555 lei.In acet dosar au fost trimisi in judecata pentru abuz in serviciu: Ion Tincu, sefu Directiei Generale de Politie Locala si Control din cadrul Primariei Municipiului. Bucuresti si 4 sefi de Servicii din aceeasi institutie: Mihaela Carnaru (Buget Financiar), Gabriel Florin Andrei (Achizitii Investitii), Carmen Gabriela Barbu (Juridic) si Camelia Ionescu (Contabilitate).In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile ale celor implicati. Niciunul dintre cei implicati nu a dat declaratii la DNA in acest dosar.