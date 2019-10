Cazul Malaxa: Un martor povesteste cum Florin Secureanu ii jignea in sedinte pe medici si pe asistenti

"Cine ti-a semnat concediul, idioato?"

Florin Secureanu este judecat in acest caz pentru delapidare si luare de mita."La sedintele la care erau chemati medicii si asistentele din cadrul spitalului ni se reprosa ca nu ne facem treaba, ca nu ies formele internarilor la zi, ca nu sunt intocmite actele corespunzator si, din acest motiv, nu vin baniii de la Casa de Asigurari, iar noi nu o sa mai primim salariile.," a povestit, luni, in sala de judecata Raluca Gabriela Havriliuc, sefa Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul Malaxa.Femeia a fost audiata in calitate de martor in proces. Potrivit acesteia, in cazul Sectiei ATI erau mai putine critici."Despre sectia noastra se spunea, totusi, ca ar consuma prea multi bani. Precizez ca acesta este un specific care decurge din starea critica in care soseste pacientul.De strigat, striga Secureanu, dar cateodata striga si directoarea financiara, Margareta Preda ().", povesteste medicul.Secureanu ar fi jignit-o o singura data pe Havriliuc, potrivit marturiei. In momentul incendiului din Colectiv, ea era in concediu in Franta, concediu care fusese aprobat chiar de director. Secureanu era nemultumit ca femeia nu este la serviciu."Era dupa incendiul de la clubul Colectiv, m-a sunat si m-a intrebat:Precizez ca trebuia sa dau niste ventilatoare de pe sectia mea, catre sectiile de arsi din cadrul altor spitale. Aceasta problema se ridicase la acel moment in contextul victimelor incendiului si a necesitatilor pe care le intampinau sectiile de arsi si ca mie imi tinea locul un coleg," conchide martorul.