Ce acuzatii i se aduc vicepresedintelui ANRP saltat de DNA. Claudita Selavardeanu este urmarita penal

Institutia anunta ca vicepresedintele ANRP este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (36 acte materiale).Urmarita penal este si o alta persoana - administrator al unei societati comerciale de consultanta din Pitesti, specializata in solutionarea dosarelor de retrocedare, pentru savarsirea infractiunii de folosirea de informatii nedestinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (36 acte materiale)."In perioada iunie-decembrie 2019, suspecta Selavardeanu Claudita ar fi pus la dispozitia celuilalt suspect, administrator al unei societati comerciale de consultanta din Pitesti specializata in solutionarea dosarelor de retrocedare, datele de identitate referitoare la 36 de persoane indreptatite la despagubiri, precum si informatii privind valorile despagubirilor din 26 dosare ale A.N.R.P., informatii despre care ar fi luat la cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu in calitate de vicepresedinte A.N.R.P. si membru al Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.).Dosarele respective ar fi fost aprobate in sedintele C.N.C.I. din perioada iunie-decembrie 2019, iar informatiile ar fi fost folosite de celalalt suspect (administrator al unei societati comerciale de consultanta din Pitesti specializata in solutionarea dosarelor de retrocedare), pentru a trimite persoanelor indreptatite oferte de cesionare a drepturilor de despagubire la preturi mult mai mici decat valorile despagubirilor aprobate, profitand de faptul ca persoanele indreptatite inca nu cunosteau ca dosarele lor fusesera aprobate de catre C.N.C.I.", arata DNA intr-un comunicat de presa Amintim ca joi DNA a efectuat perchezitii la sediul ANRP, iar Claudita Selavardeanu a fost dusa la audieri . Vineri, ANRP a transmis ca activitatea sa nu a fost afectata de perchezitiile de joi.A.G.