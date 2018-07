Cei patru candidati la sefia DNA au sustinut interviurile in fata ministrului Toader: Decizia va fi anuntata vineri

LIVE

Este vorba despre- procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA,- procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General,- procuror sef adjunct al DNA si- procuror sef serviciu in structura centrala a DNA.Potrivit procedurii stabilite de ministrul Toader, fiecare candidat a avut dreptul la o jumatate de ora pentru sustinerea proiectului de management si la o ora pentru a raspunde intrebarilor adresate de membrii comisiei constituite in vederea desemnarii viitorului sef al DNA.Urmeaza ca ministrul Toader sa anunte vineri, la ora 12:00, daca alege si propune pe vreunul dintre acesti patru candidati pentru functia ocupata in acest moment de un procuror sef interimar sau daca reia procedura de selectie, in cazul in care niciunul dintre cei patru nu il va fi convins.Propunerea ajunge apoi pe masa CSM, pentru un aviz consultativ, si ulterior la presedintele Klaus Iohannis, care va semna decretul de numire in functie sau poate refuza desemnarea o singura data si motivat.- Interviurile s-au incheiat, nici din partea canditatilor, nici din partea membrilor comisiei. Jurnalistii acreditati la Ministerul Justitiei au asteptat ore in sir in fata institutiei, nefiind lasati sa intre in cladire, potrivit relatarilor lor pe retelele de socializare.- Ministrul Tudorel Toader va anunta, transmit televiziunile de stiri.- Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al partidului, presedintele PNL Ludovic Orban a spus ca, desi "dl Tudorel Toader e vedeta acestei proceduri", PNL si-ar "dori ca".Liderul liberalilor a subliniat ca "", prin urmare PNL ii solicita lui Tudorel Toader sa ia aceasta decizie, ca sa "nu mai existe suspiciunea legata de politizarea functiei" si sa confere astfel "" acestui demers.- Marius Iacob a iesit de la interviu fara sa dea declaratii. La comisie a intrat Cristian Lazar, informeaza Realitatea TV.- Conform Realitatea TV,a iesit de la interviu si a parasit cladirea pe o usa laterala a institutiei, evitand astfel sa discute cu jurnalistii. Urmatorul audiat de comisie este Marius Iacob.a declarat, inainte de interviu, ca este pregatit pentru discutie, "altfel nu s-ar fi prezentat" si ca spera ca ministrul Justitiei va lua o decizie inteleapta."Pe ceilalti ii vad la fel de calificati cum ma vad pe mine", a mai spus Lazar, potrivit Mediafax.a declarat ca este pregatita, iar faptul ca este apropiata de Codruta Kovesi nu ar trebui sa conteze la concurs, pentru ca nu este un argument legal."Sunt pregatita. Sper ca experienta si proiectul managerial, care sa fie de succes pentru aceasta institutie, care trebuie sa-si indeplineasca in continuare atributiile legale. Stim cu totii ca fenomenul coruptiei nu s-a diminuat, el este unul generalizat, de la mica coruptie, acea ciocolata data la ghiseu, inscrierea copiilor la gradinita, pana la vestitul procent de 10% din valoarea contractelor. Acesta este motivul pentru care DNA trebuie sa-si exercite atributiile legale. (...)As vrea sa lamuresc o informatie, si anume ca as fi avut o actiune disciplinara referitoare la deconspirarea unui martor, este gresit. Nu este adevarat. Actiunea a privit o disputa juridica, ce a fost transata de CCR si anume ca dreptul la aparare este prioritar fata de protectia informatiilor clasificate", a declarat procurorul Florentina Mirica, inainte de a intra in sediul Ministerului Justitiei.Intrebata daca ar trebui sa conteze la interviu faptul ca este apropiata de fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, procurorul Mirica a spus: "In mod evident, nu este un argument legal si sper sa nu conteze. (...) Intotdeauna am avut incredere in ministrul Justitiei".- La sediul MJ s-a prezentat adjunctul DNA,, care nu a facut nicio declaratie., a declarat ca cei patru candidati se vor prezenta la interviu in ordine alfabetica."Potrivit celor pe care vi le-am spus de foarte multe ori, deci la orele 09:00 incepem interviul, i-am invitat sa se prezinte intr-o anumita ordine, neputand fi alta decat. Noi am studiat programele manageriale, dosarul, ii asteptam la ora 09:00", a declarat Toader.De asemenea, ministrul a reiterat ideea ca e posibil ca unul dintre cei patru candidati sa fie numit procuror-sef, asa cum este posibil ca niciunul sa nu fie."Este posibil ca unul dintre candidati sa fie desemnat pentru procuror-sef, dupa cum este posibil ca niciunul sa nu fie. Speculatia e a dumneavoastra, eu am redat cele doua variante posibile. (...) Daca v-as fi spus ca sigur nominalizez unul era o antepronuntare, eu v-am redat variantele posibile", a adaugat ministrul Tudorel Toader.Functia de procuror sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata din aceasta calitate printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis , care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale."Propunerea/propunerile ministrului Justitiei va fi/ vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi", preciza MJ.