Cele opt persoane retinute in dosarul spagii din Banat, eliberate de judecatori

Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins cererile procurorilor, care au solicitat arestarea preventiva a celor opt persoane retinute in dosarul spagilor din Banat, in care sunt cercetati si trei parlamentari PSD.Trei dintre cei opt au fost plasati sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Printre acestia se numara si seful Directiei Regionale de Drumuri Timisoara, Cristian Ispravnic.Potrivit procurorilor DNA, Ispravnic este acuzat de 9 infractiuni de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 5 infractiuni de luare de mita, 5 de abuz in serviciu si de complicitate la folosirea influentei sau autoritatii. In acest caz sunt cercetati si alti angajati ai DRDP Timisoara.Potrivit DNA, in acest dosar se desfasoara cercetari si fata de doi deputati PSD, Dorel Caprar si Florin Tripa, si fata de senatorul PSD Ioan Narcis Chisalita.Cei trei parlamentari sunt banuiti ca ar fi comis mai multe infractiuni de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite, de complicitate la luare de mita si de complicitate la abuz in serviciu.Potrivit procurorilor, persoanele cu functii de conducere ofereau protectie controlorilor de trafic contra unor sume de bani. "In cadrul unor agentii de control si incasare situate in punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca functionarii care isi desfasoara activitatea sa incaseze de la transportatori, pe langa taxele legale si sume de bani cu titlu de mita, pentru a nu constata si aplica anumite sanctiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi 'protectie', in perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miutescu Elisabeta ar fi pretins si primit de la o persoana avand functia de controlor de trafic (martor in cauza) suma totala de 19.300 de euro", se arata in comunicatul DNA.De asemenea, conform procurorilor, angajarile pe posturi de controlori de trafic in cadrul DRDP Timisoara s-ar fi facut prin fraudarea concursului. "De mentionat este faptul ca posturile respective ar fi urmat sa fie ocupate numai dupa ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidatilor, urmand ca decizia finala sa ii apartina suspectului Caprar Dorel Gheorghe", mai spus procuroii DNA.Procurorii mai sustin ca sefii din cadrul DRDP Timisoara sau din alte institutii locale sau regionale, sustinuti de partid in functii, "ar fi avut obligatia de a plati o taxa lunara la casieria organizatiei judetene de partid, cuantumul taxei raportandu-se la functia detinuta". "Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu functii de conducere sustinute in acele functii de partid ar fi avut obligatia de a plati si alte sume de bani, raportat la necesitatile de moment si solicitarile persoanelor cu functii de conducere din partid, identificandu-se o asemenea situatie cand suspectul Caprar Dorel Gheorghe ar fi pretins si primit suma de 4.500 de lei de la inculpatii Horgea Cristian, Lucaciu Mircea si suspectul Munteanu Bogdan (cate 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegatii din Japonia", mai arata procurorii in comuncat.Tot in acest dosar, fosta sefa a ISJ Arad este cercetata pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi dispus "din considerente politice si cu incalcarea Legii educatiei nationale, eliberarea din functie a unui inspector scolar pentru criticile aduse partidului".In acest dosar, procurorii DNA si ofiterii DGA au facut luni mai multe perchezitii, inclusiv la sediul PSD Arad.Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este definitiva si poate fi contestata.