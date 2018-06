Chestorul care si-a dat ieri demisia de la sefia Politiei Romane este audiat ca suspect la DNA

Ziare.

com

Acesta a renuntat, marti, la functia pe care o ocupa de la inceputul acestui an, invocand motive personale. Catalin Ionita este insa vizat intr-un dosar la DNA, potrivit Digi24.Cand a ajuns la sediul DNA, Catalin Ionita a precizat ca are calitatea de suspect, insa este nevinovat."Am fost citat in 18 iunie pentru a mi se aduce la cunostinta calitatea de suspect intr-un dosar. Am considerat ca este de datoria mea sa fac un pas inapoi, pentru a proteja imaginea Ministerului de Interne si a Politiei Romane. Demisia mea este un gest de demnitate si onoare", a sustinut Catalin Ionita, citat de News.ro.Ionita a mai spus ca va merge pana in panzele albe ca sa isi dovedeasca nevinovatia, cariera sa fiind "impecabila"."Cariera mea este impecabila si voi merge pana in panzele albe sa imi dovedesc nevinovatia. (...) Nu exista nicio abatere a mea de la lege si de la morala si voi demonstra acest lucru. Dincolo de suprinderea pe care o am, am determinarea sa clarific aceste aspecte", a mai afirmat fostul sef al Politiei Romane.Amintim ca fostul sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila, in locul acestuia fiind imputernicit, fost sef al Politiei de Frontiera, potrivit unei decizii a prim-ministrului, publicata, marti, in Monitorul Oficial.Ulterior, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut cateva precizari privind decizia lui Ionita de a renunta la functie.Dan a declarat, la Antena 3, ca solicitarea i-a apartinut chestorului si ca nu ii poate reprosa nimic."Nu a fost o decizie a ministrului de a-l schimba (...) A fost o solicitare explicita a domnului Ionita. Motivele nu privesc aspecte care tin de activitatea sa ca sef al Politiei, ci sunt unele personale, asa cum a mentionat in raportul intocmit. Din punct de vedere personal, nu ii pot reprosa nimic, nu e momentul sa comentez acum.A fost o cerere personala de incetare a imputernicirii, in acel moment nu cred ca existau alte solutii", a afirmat Carmen Dan intr-o interventie telefonica pentru Antena3.Intrebata daca Ionita si-a dat demisia din cauza unui dosar penal, ministrul a spus ca nu poate specula si a precizat ca i-a promis chestorului ca nu va comenta aceasta decizie."Nu vreau si nu pot sa speculez eu. Eu i-am promis ca nu voi comenta decizia personala a dansului de incetare a imputernicii. La cum il cunosc pe chestorul Bogdan Ionita, cred ca o va face el. Cred ca va explica de ce a facut aceasta solicitare", a adaugat ministrul de Interne.