Cine este al patrulea candidat la sefia DNA

Candidatii

Procedura, reluata

Ziare.

com

Potrivit News.ro, acesta are 38 de ani si este procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta. El a instrumentat mai multe dosare care l-au vizat pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu.Dosarul in care fostul presedinte al CJ Constanta a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, in cazul Centrului Militar Zonal a fost instrumentat chiar de Andrei Bodean.Printre altii, acesta l-a trimis in judecata si pe Radu Mazare, fost primar al Constantei.Procurorul Bodean a protestat public, in decembrie anul trecut, fata de modificarile aduse Legilor Justitiei, spunand ca nimeni nu va mai fi in siguranta daca acestea vor intra in vigoare."Sunt aici ca sa arat tamplarilor si muncitorilor ca legile sunt lucruri serioase", declarase la acea vreme Andrei Bodean pentru Info Sud-Est."Daca modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala intra in vigoare, activitatea noastra, a tuturor, va fi blocata. Niciun procuror, indiferent ca lucreaza la DNA sau alte parchete, nu isi va mai putea face treaba. Nimeni nu va mai fi in siguranta. Nici macar infractorii nu vor mai fi in siguranta. Si fiicele infractorilor pot fi calcate pe trecere si sotiile lor pot fi talharite", mai declarase procurorul de la DNA Constanta Astazi este ultima zi in care pot fi depuse candidaturi pentru a ocupa functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca astazi, la ora 16:30, pe pagina Ministerului Justitiei va fi afisata lista de candidati pentru aceasta functie.Pana acum s-au mai inscris in cursa pentru sefia DNA:- Gabriela Scutea, care a fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta din urma era procuror general;- Paula Tanase, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati;- Procurorul militar Nicolae Lupulescu.Pe 27 iulie, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror-sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.Cei patru candidati inscrisi in cursa prima data au fost Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA.Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.A.D.