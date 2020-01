Cine este Crin Bologa, propus la sefia DNA. Declaratii controversate la interviu

Cel mai complex caz

VIP-urile, pe furis la DNA

"Sectia Speciala, o jignire la adresa magistratilor corecti"

Ziare.

com

Gabriela Scutea - procuror general al Romaniei,Crin Bologa - procuror-sef DNAGeorgiana Hosu - procuror-sef DIICOT.La sefia DNA s-au inscris cinci candidati, printre care si actualul sef Calin Nistor, dar si Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu si Ionut Botnaru ().Insa Predoiu l-a preferat pe Crin Bologa (46 de ani), prim-procuror adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj.Absolvent al Facultatii de Drept de la Cluj-Napoca, in 1995, magistratul si-a inceput cariera ca procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Zalau, pentru ca din 1999 pana in 2005 sa fie procuror criminalist la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj.In 2005, la doar 33 de ani, a devenit cel mai tanar sef care conduce o structura teritoriala a parchetului anticoruptie, fiind in fruntea DNA Cluj intre 2005 si 2008, functie la care a renuntat din motive familiale si a revenit la Parchetul Tribunalului Salaj.Un an mai tarziu, a preluat sefia Sectiei Judiciar, pe care a asigurat-o pana in 2013, cand a devenit prim-procuror al judetului. A stat in functie pana in 2018, cand i-a expirat cel de-al doilea si ultimul mandat, pentru ca de atunci sa fie adjunct al sefului institutiei.Intr-un interviu acordat Adevarul , in 2018, Bologa marturisea ca cel mai greu caz pe care l-a instrumentat a fost o crima petrecuta in 2003, cand in Valea Zalaului au fost gasite doua picioare, doua brate si capul unui barbat.Complexitatea cazului a fost data de faptul ca nu se stia daca este vorba despre una sau doua victime, in conditiile in care persoanele care au recunoscut bratele ca fiind ale unui vecin de-al lor sustineau despre capul gasit ca nu ar fi al aceluiasi individ.Ulterior, cu ajutorul medicului legist, procurorul de caz a stabilit ca respectivul cap fusese fiert in prealabil, lucru care explica de ce era mai mic si deformat.La scurt timp dupa ce a fost identificata victima, s-a gasit si criminalul.La interviul pentru functia de sef DNA, Crin Bologa a afirmat ca va trebui identificata posibilitatea ca persoanele citate la DNA si care nu doresc o expunere mediatica sa poata intra pe o "cale de acces prin spatele institutiei"."Am trecut acolo () pentru ca s-au plans foarte multe din persoanele cercetate ca au fost linsate mediatic prin intrarea pe usa principala a Directiei Nationale Anticoruptie.Persoanele arestate aduse la DNA pot intra la sediul central pe usa din spate si, punctual, la fiecare serviciu teritorial va trebui gasita o solutie," declara procurorul.La iesirea din Ministerul Justitiei unde a sustinut interviul, Bologa a spus ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie este o jignire la adresa magistratilor corecti, iar derapajele pot sa apara si la aceasta structura de parchet."Existenta Sectiei Speciale o vad ca pe o jignire la adresa procurorilor si judecatorilor corecti din tara asta. S-a creat o institutie numai pentru procurori si judecatori, ce nu a mai existat niciodata in aceasta tara, iar derapajele pot aparea si in aceasta sectie ca la orice alta structura de parchet", a declarat Bologa.Potrivit declaratiei sale de avere, procurorul are 7 terenuri in Salaj, Cluj-Napoca si Constanta. In Cluj-Napoca sunt 2 apartamente si in Zalau o casa de locuit.