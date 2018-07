Cine este Marius Iacob, adjunctul lui Kovesi care s-a inscris in cursa pentru sefia DNA

Ziare.

com

Cunoscut pentru instrumentarea dosarului Elodia, si-a inceput cariera ca procuror criminalist. A condus Sectia de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General, timp de sapte ani, pana in 2013, cand a fost numit adjunctul lui Kovesi la DNA.Inainte de a fi procuror criminalist, acesta a fost directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul MJ, in perioada 30.05.2005 - 20.02.2006.In perioadele ianuarie 2003 - mai 2005 si februarie 2006 - octombrie 2006 a fost prim-procuror adjunct in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Potrivit CV-ului sau , Marius Iacob este licentiat in Drept, absolvind Facultatea de Drept, din cadrul Universitatii Bucuresti, in 1994.De asemenea, el a obtinut in 2009 un master in domeniul sigurantei nationale dupa ce a urmat, timp de un an, cursurile Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".A mai urmat cursuri post-universitare, specializarea "Managementul Institutiilor Publice", in 2006, la Academia de Studii Economice, iar in 2003 la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept, specializarea "Stiinte Penale si Criminologie".In ce priveste activitatea in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, acesta a fost vizat de o actiune disciplinara declansata de Inspectia Judiciara, alaturi de Laura Codruta Kovesi.Amintim ca Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara in cazul fostului procuror sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, acuzata de trei abateri disciplinare, o actiune similara fiind declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu dupa ce in presa au fost publicate inregistrari audio din cadrul unei sedinte de lucru a DNA care au fost atribuite lui Kovesi.Potrivit raportului intocmit de Inspectia Judiciara, in cadrul sedintei de lucru a DNA din 30 martie 2017, Kovesi a facut afirmatii "de natura a aduce atingere onoarei si probitatii profesionale si prestigiului Justitiei".O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, pentru "nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa..." constand in aceea ca a efectuat acte de urmarire penala fara a formula declaratie de abtinere, desi se afla, in mod vadit, in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 64 alin.1 lit. f, cu referire la art. 65 alin.1 si art. 66 Cod Procedura Penala.