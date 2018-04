Cine "facea" jocurile in cazinourile ilegale de la malul Marii Negre

Povestea incepe in Piata Chiliei

Rivalul si-a cumparat "smecherie"

Avea aparatura de "ultima generatie"

"I-am facut 110.000 de euro"

Ziare.

com

Unul dintre cei mai duri interlopi de pe litoralul romanesc, Bechir Iasar, membru al temutului clan Saceanu, a fost trimis in judecata saptamana trecuta de procurori DNA pentru acuzatia de inselaciune. Doi dintre tovarasii acestuia sunt judecati pentru santaj - Suliman Giuniet si distrugere - Florin Tirdea. Detaliile din acest articol sunt din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Constanta.Cele mai dure acuzatii vizeaza santajarea unor afaceristi. Amenintarile au culminat cu incendierea unor masini sau trimiterea unor coroane mortuare la adresa celui vizat. Un afacerist constantean a pierdut 250.000 de euro la jocuri de noroc, in contextul in care zarurile erau masluite.Tatal sau, Sedat Iasar, este din 2014 liderul gruparii Saceanu, dupa moartea bunicului sau, celebrul interlop constantean Ismail Iasar, zis Sacean. O parte dintre membrii clanului Saceanu, rude sau prieteni cu Bechir Iasar, au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei si au recunoscut acuzatiile. Bechir Iasar este "printul" clanului Saceanu.Inedit, Bechir Iasar si-a lasat deoparte renumele si a recunoscut o parte din acuzatiile procurorilor DNA. Interlopul a povestit cum "ii facea" pe fraieri la jocurile de noroc. Totul a inceput in 2005, la demisolul unui bloc din Piata Chiliei din Constanta, fieful clanului Saceanu.Intr-o prima faza a folosit zaruri cu plumb. Aruncate mestesugit, invartite, se intoarcea pe fetele castigatoare: 3-3, 5-5 sau 6-6. "Cred ca in acea perioada am organizat 7-8 jocuri, castigand aproximativ 30.000-40.000 lei, bani pe care nu i-am impartit cu nicio persoana", a povestit Iasar.Apoi cazinoul ad-hoc s-a mutat intr-un cartier mai acatarii, intr-un apartament mult mai spatios. "La acest joc am folosit aceeasi metoda cu zarul incarcat cu plumb, zar ce nu este detectat de magnet insa putea fi observat daca era introdus intr-un pahar cu apa, cazand mai repede spre fundul paharului decat un zar corect", a aratat interlopul cum putea fi prins de rivali, cu ocaua mica.Sumele castigate insa nu erau de ici de colo, ajungeau uneori la nivelul miilor de euro.La sfarsitul anului 2016, jocurile de barbut s-au mutat intr-un bar din cartierul constantean Coiciu. Atunci, unul dintre rivalii sai, care pierduse aproximativ 100.000 de euro, a contracarat. Si-a cumparat ultima fita in materia trucurilor cu zaruri."Acest dispozitiv este denumit in argousau. Efectiv acest dispozitiv este un magnet mai puternic de culoare alba, cu grosimea de aproximativ 3 cm, ce poate fi tinut asupra jucatorului in buzunar, intr-o borseta sau in alte locuri. Acest dispozitiv ghideaza alte tipuri de zaruri ce au in interiorul lor un magnet sau un metal", a explicat, ca un adevarat profesor, Bechiar Iasar.De clienti amatori de castiguri usoare nu ducea lipsa. Partidele grele, pe sume mari de bani, se jucau la hoteluri luxoase, dar cele mai multe aveau loc in baruri sau apartamente din Constanta.Potrivit propriei marturii, Bechiar Iasar folosea si el centura magnetica, dar era prudent. In caz de era prins de rivali, onoarea sa era in joc. "Facea jocurile" pentru complicii sai de la masa, iar la final imparteau prada. Metodele de masluire a zarurilor erau "de ultima generatie"."La intrebarea organelor judiciare declar ca au existat unele jocuri in care eu nu jucam efectiv, ci doar am dat una sau doua maini pentru a introduce in circuit zarul ce continea metal si pe care il manevram cu dispozitivul avut asupra mea. Tot timpul dispozitivul era purtat de mine, deoarece ceilalti nu stiau sa-l manevreze", detinea controlul situatiei Bechiar.Potrivit interceptarilor din dosar, Bechiar Iasar evita sa foloseasca apelurile telefonice, si comunica doar pe Facebook sau Whatsapp. El "a picat", insa, pe intercepari ambientale. Tovarasii sai au fost inregistrati, cand se laudau la telefon."Pai l-ai, i-ai zis intr-un mod: Da ma a venit ala cu centura,mea. Eram si io la masa si am luat cate douazeci de milioane", spunea unul dintre interlopi, care era de partea sa.Membrii clanului Saceanu se laudau cu centura cu care puteau manevra zarurile. "Bai Gabi, au adus niste machedoni, niste copii, si smecheria, pai io, cu smecheria io am inventat-o, n-am inventat-o io, io am cumparat-o prima data, smecheria, smecheria, la mine la Constanta a fost intai la mine, si io stau la masa", se lauda un interlop.Cei care jucau nu pierdeau doar banii: "Ce bani, ce bani? Masina! Ghitica, da ghitica, ghitica,era noapte. Afara avea un CLS d-ala cu 2 usi".Interlppii povesteau cum decurgea treaba cu zarurile masluite: "Äaa, pusate, mari, cu zare mari, nu era nici o, auzi, nu era nici o smecherie, smecheria stii care era, dadatura omului. Omu din 10 zare, 8 iti dadea ce-i trebuia la tabla. I-a dus, i-am facut, aaa, era nunta lu fi-su lu Marcel si fi-sa lu Eri, i-am facut 110.000 de euro. A luat zarele, le-a bagat la fel de fel de aparate sa vada daca (neinteligibil) ceva, ceva".