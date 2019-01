Cine i-a inregistrat pe procurorii DNA de la Oradea? Plangere la Sectia de investigare a magistratilor

Ancheta de la Sectia de Investigare

Cine erau judecatorii despre care se vorbea

Verificari in serie

Ziare.

com

"Este vorba de o plangere penala facuta impotriva unui procuror, care este deocamdata neidentificat, care ar fi participat la acele discutii si ar fi inregistrat totul. Sesizarea a fost facuta in aceasta saptamana si este pentru violarea vietii private", sustin sursele judiciare.Intrebat dedespre aceasta sesizare, procurorul Cristian Ardelean a confirmat ca a depus plangerea penala, dar nu a vrut sa dea alte detalii.Parchetul General a anuntat in urma cu doua saptamani ca a deschis un dosar penal dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari ale unor discutii de la DNA Oradea, in care se vorbeste despre "linistirea" unor judecatori.Avocatul Razvan Doseanu este cel care a facut publica aceasta inregistrare, de la o sedinta DNA Oradea, din ianuarie 2018, despre care a spus ca ar fi fost primita de la o sursa anonima.Cei cinci procurori de la DNA Oradea au fost audiati, saptamana trecuta, ca martori, la Sectia de investigare a infractiunilor comise de magistrati.Procurorul de caz care instrumenteaza aceasta ancheta este Adina Florea, adjunctul sefului Sectiei de investigare a magistratilor, care este propusa de Tudorel Toader pentru a prelua sefia DNA.Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, saptamana trecuta, dupa verificarea activitatii de urmarire penala desfasurata de procurorii de acolo in cauzele mentionate in inregistrarile facute publice, ca au fost vehiculate numele a sapte magistrati.Doi dintre acestia erau pensionati inca din 2013 si 2015, alti doi nu au instrumentat dosare in perioada in care ar fi fost facute inregistrarile, iar unul dintre ei nu a instrumentat niciodata dosare penale.In plus, unul dintre cei vizati era incarcerat.DNA a mai anuntat ca a dispus realizarea unui control la Serviciul Teritorial Oradea vizand activitatea de urmarire penala desfasurata de procurorii de acolo in cauzele mentionate in inregistrarile facute publice.De asemenea, a fost sesizata Inspectia Judiciara pentru a verifica posibile abateri disciplinare ale procurorilor DNA Oradea.