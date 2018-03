Complicii afaceristului Comana, care s-a sinucis in Costa Rica, judecati pentru coruptie. DNA a pus sechestru pe mostenirea acestuia

Rise Project: Comana, legaturi cu Dragnea

Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanesc, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata in dosarul in care era cercetat milioanarul Costel Comana. Ancheta in cazul milionarului a fost clasata, dar procurorii au pus sechetru asigurator pe o parte din mostenirea acestuia.La sfarsitul lunii februarie 2015, Costel Comana a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. El era cautat de procurorii anticoruptie care voiau sa il audieze in dosarul in care partenerul lui de afaceri fusese arestat cu o saptamana inainte.Moartea lui Costel Comana, clasata de anchetatori drept sinucidere, nu a venit deloc in vreun moment lipsit de importanta. Contextul cat se poate de concret a fost declansarea de catre DNA a unui dosar avand in centru Regio Trans si contractul companiei cu CFR, acuzarea lui Comana de mita si retinerea celui mai apropiat colaborator - asta cu o saptamana inainte sa coboare dintr-un avion la aterizare in Costa Rica intr-un sac al medicinei legale.Potrivit Rise Project, Costel Comana a fost coleg de facultate cu Liviu Dragnea. Actionar la doua companii cu sediul in Brazilia si proprietar al unei vile somptuoase in Fortaleza, jurnalistii au scris ca era gazda constanta pentru vacantele liderului PSD, dar si pentru cele ale altor oameni politici.Se relaxau, se distrau si, desigur, jucau tenis. In plus, afaceristul a cumparat de la Dragnea sase terenuri pentru care a platit un milion de euro.Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio afacere in Brazilia, ca nu a ascuns ca isi petrece vacantele acolo de 11 ani si ca nu stia ca este ilegal sa isi viziteze cunoscutii.Chiar daca acuzatiile de coruptie la adresa lui Comana au fost clasate, procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe bunurile lasate mostenire de acesta: 7 imobile si partile sociale detinute la 8 societati comerciale.In cazul Estrellei Stefanescu, aceasta este acuazata ca in calitate de sef serviciu in cadrul CNCF-CFR SA, in perioada 3 iunie 2010 - 6 aprilie 2015, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intra in indatoririle sale de serviciu, ar fi pretins, ar fi acceptat promisiunea, respectiv dupa caz, ar fi primit, de la directorul general al SC Regiotrans SRL, sume de bani si foloase necuvenite in cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon si abonament telefonic, servicii de cazare in statiune turistica, reparatii la autoturismul personal etc., precum si suma de 923 lei numerar)."Activitatile in legatura cu care aceasta a primit banii si bunurile sub forma de mita au constat in confirmarea, din partea CNCF CFR SA, a volumului de tren km (indicator principal in functie de care se acorda subventia) realizat de inculpata Regiotrans SRL. Documentele in care era facuta aceasta confirmare au fost atasate cererilor si notelor de fundamentare pe baza carora inculpata SC Reegiotrans a obtinut, in mod nelegal, subventii de la bugetul de stat", acuza procurorii DNA.In perioada 7 ianuarie 2009 - 20 ianuarie 2015, in baza unui numar de 74 de cereri si a notelor de fundamentare si justificare a subventiilor atasate cererilor, Iorgu Ganea si Costel Comana ("persoana care a avut calitatea de suspect, decedat in data de 25 februarie 2015"- nota DNA), i-ar fi determinat pe functionarii publici din cadrul Ministerului Transporturilor - Directia Economica (care au actionat fara vinovatie), sa acorde firmei Regiotrans, subventii in valoare totala de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro) cu incalcarea legii."Suma de 236.238.281 lei reprezinta parte din suma totala de 1.061.343.466 lei, ce a fost incasata de inculpata SC Regiotrans SRL cu titlu de subventie de la buget in perioada 2009-ianuarie 2015", mai arata DNA.Iorgu Ganea Iorgu si Costel Comana ar fi actionat fie direct, fie prin intermediul unor persoane care detineau functii de conducere in cadrul Regiotrans si ar fi beneficiat de complicitatea a doua societati din grupul Regiotrans: RC CF Trans si Rail Force.La acea data, Ganea si Comana controlau aceste societati."Inculpata SC Regiotrans SRL a beneficiat de subventia acordata nelegal, in valoare de 236.238.281 lei, prin majorarea artificiala a costurilor reale de transport, cu complicitatea inculpatelor SC RC CF Trans SRL si SC Rail Force SRL care-i prestau servicii.Practic, cele doua societati au fost interpuse ca prestatori de servicii pentru inculpata SC Regiotrans SRL in scopul majorarii artificiale a costurilor reale de transport, ce erau luate in calcul in procedura acordarii subventiei", mai acuza DNA.Astfel, a fost creata o schema prin care s-ar fi realizat un transfer de subventie de la Regiotrans catre celelalte firme.Aceasta, intrucat contractele de servicii publice in domeniul transportului feroviar public de calatori, incheiate cu Ministerul Transporturilor de Regiotrans, plafonau cota de profit ce putea fi obtinuta de aceasta la maxim 5% din venituri, respectiv 3% incepand cu 2013.Astfel, se acordau de la buget cu titlu de subventie diferentele dintre costurile reale de transport si tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de calatori, la care se adauga o cota de profit de 5%, iar incepand cu 2013 de 3%. Sumele care depaseau acest plafon ar fi trebuit sa fie restituite la buget.Urmare a indicelui ridicat de profitabilitate inregistrat de cele doua societati complice interpuse care nu aveau o cota de profit limitata, s-au distribuit dividende, de catre inculpata SC RC CF Trans, actionarilor Ganea Iorgu si Comana Costel, respectiv de Rail Force, lui Comana si unei alte persoane, in valoare de peste 83 de milioane de lei, mai arata DNA.S-a mai constatat ca suma alocata de Regiotrans in perioada 2008-2011, cu destinatia investitii/program modernizare si achizitii material rulant/programe prioritare, reprezinta 5.562.373 lei din sarcina de 112.216.000 lei stabilita in acest sens prin contractele de servicii publice si actele aditionale la acestea incheiate de Regiotrans cu Ministerul Transporturilor si aprobate prin hotarari de guvern.In schimb, cheltuielile nejustificate efectuate de Regiotrans pe relatia cu RC-CF Trans SRL si SC Rail Force AILSRL in anii 2009, 2010 si 2011 depasesc cuantumul investitiilor/programelor de modernizare si achizitii material rulant/programelor prioritare pe care aceeasi societate se angaja sa le faca in aceeasi perioada, prin contractele de servicii publice si actele aditionale la acestea."Fara schema infractionala de externalizare a profiturilor catre alte societati comerciale afiliate, prin transferul de subventie acordata cu incalcarea legii, in vederea obtinerii de foloase necuvenite, inculpata SC Regiotrans SRL, beneficiara a subventiei, ar fi putut aloca sumele prevazute pentru investitii, in baza contractelor", se mai arata in rechizitoriul DNA.Ganea si Comana ar fi optat pentru nerespectarea prevederilor contractelor incheiate cu Ministerul Transporturilor privind obiectivele de investitii si programele de modernizare, intrucat conform procedurii legale de fundamentare si acordare a subventiei, totalul cheltuielilor inscrise in nota de fundamentare si justificare a subventiei se diminua cu cheltuielile de investitii.In aceste conditii, alocarea unor sume de bani cu titlu de investitii, din cele acordate la un nivel maximal inculpatelor SC RC-CF Trans SRL si SC Rail Force SRL, ar fi condus implicit la diminuarea cheltuielilor din nota de fundamentare si justificare a subventiei ce se acorda inculpatei Regiotrans SRL.Astfel, cu cat suma alocata pentru investitii si programele de modernizare era mai mica, cu atat crestea proportional subventia care se acorda SC Regiotrans SRL si implicit si cuantumul dividendelor distribuite in urma transferului de subventie catre SC RC CF Trans SRL si SC Rail Force SRL - firme afiliate care inregistrau cote de profitabilitate ridicate."In scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, inculpatul Ganea Iorgu, in calitate de administrator al inculpatelor SC RC-CF Trans SRL si SC Marub SA, in perioada 5 mai 2010-31 decembrie 2014, a dispus inregistrarea in contabilitatea SC RC-CF TRANS SRL de cheltuieli in baza uneisi in contabilitatea SC Marub SA de cheltuieli in bazade catre SC RC-CF Trans SRL catre SC Marub SA, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu suma de 1.527.236 lei echivalentul a 362.316,81 euro, din care: 314.429 lei impozit pe profit suplimentar si 1.212.807 lei TVA suplimentar", adauga DNA.In esenta, Marub SA ar fi cumparat un utilaj de la o societate comerciala care desfasura o activitate reala de productie a unor astfel de bunuri.Ulterior, scriptic, acest utilaj ar fi fost vandut de o societate cu un comportament fiscal tip "fantoma", detinuta de o cunostinta a lui Ganea, catre RC-CF Trans, iar aceasta din urma l-a oferit spre inchiriere catre Marub SA, care de fapt il detinea in proprietate.Astfel, scriptic,in scopul sustragerii Marib si RC-CF Trans de la indeplinirea obligatiilor fiscale.Statul roman prin ANAF s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 1.156.064.128 lei.In vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat cu titlu de subventie si prin evaziune fiscala, respectiv pentru confiscarea speciala a sumei ce face obiectul infractiunii de luare de mita, s-au instituit masuri asiguratorii pe urmatoarele bunuri mobile si imobile:- Iorgu Ganea: 3 terenuri si parti sociale detinute la 12 societati comerciale;- Regiotrans: 14 automotoare, 9 autoturisme si 5.000.000 lei indisponibilizati in conturi;- Rail Force: 85 automotoare, 28 locomotive, 92 vagoane, 8 rame RIO, 6 rame RIB, 12 echipamente tehnologice si 4 autoturisme;- RC CF Trans: 3 terenuri, 11 autoturisme, actiuni in valoare totala de 11.922.875 lei reprezentand 99,996% cota de participare la Marub SA;- Marub SA: 7 autoturisme;- Estrella Stefanescu: 1240 euro.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Procurorii DNA au separat un alt dosar in acest caz, care ii priveste pe Florin Hadarean, la data faptei director general la Regiotrans, pentru infractiunea de dare de mita, precum si pe Costache Nicolau Costache, la data faptelor director al Sucursalei Regionala Cai Ferate Brasov, cercetat pentru luare de mita si trafic de influenta.Fata de ceilalti suspecti care au fost cercetati initial in acest caz, procurorii DNA au dispus clasarea.