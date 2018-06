Condamnari grele in afacerea privind vanzarea subevaluata a hotelului Astoria, perla Societatii Feroviare de Turism

Vandut pentru o datorie minora

Fostul director adjunct al SFT CFR SA, Cosmin Udor, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, fostul director general al SFT CFR SA, Luminita Laura Gliga, a primit 5 ani de inchisoare, iar executorul judecatoresc Bogdan Dumitrache trebuie sa execute 5 ani de inchisoare. Decizia a fost data pe 15 iunie de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata la Inalta Curte.Magistratii au mai decis confiscarea de la Bogdan Dumitrache a sumei de 7.196.400 lei. Gliga trebuie sa plateasca suma de 7.015.408,25 de lei catre SFT CFR SA, iar Udor trebuie sa plateasca suma de 34.752 de lei catre societatea feroviara. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut sechestrele asigratorii puse de DNA pe conturile si imobilele Luminitei Gliga. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti din martie 2017. Potrivit rechizitoriului, directorii companiei de stat, in loc sa achite creanta, isi plateau primele de vacanta sau de Craciun, sau cumparau anunturi in presa scrisa. Societatea Feroviara de Turism (SFT) CFR SA ar fi putut evita scoaterea la licitatie a hotelului- restaurant Astoria din Bucuresti, ca urmare a neachitarii unor datorii modice. Procurorii DNA spun ca in timp ce societatea de stat era in procedura de executare silita, pentru plata unei creante de circa 311.908 lei, directorii faceau diverse achizitii care nu aveau un caracter urgent, in valoare de 298.484 lei.In aprilie-mai 2008, SFT CFR SA a achizitionat servicii reprezentand: avans tratatii cabinet director general, plati plase de tantar, prime de vacanta, prime de Craciun- achitate in luna aprilie, alarme auto, memory stick-uri, tonere, interventii soft si abonamente legislative, apa plata, servicii de TV cablu, reparatii auto/ anvelope, reclama in Paginii Aurii si anunturi in presa scrisa, cotizatii sindicale etc. Aceasta este concluzia anchetatorilor care au investigat modul in care imobilul a fost pierdut de societatea de stat.Hotelul a fost vandut pe 10 iunie 2008, cu suma de 9 milioane lei, adica pretul de pornire a licitatiei. Procurorii DNA sustin insa ca valoarea imobilului era de 16, 1 milioane de lei.Hotelul Restaurant Astoria constituia, la momentul 2008,Veniturile firmei proveneau din exploatarea si valorificarea a 3 active: Complexul Astoria, Decebal si Snagov.Potrivit anchetei DNA, totul incepe in vara anului 2007, atunci cand Udor, in calitate de director general delegat al SFT CFR SA, a semnat doua contracte de asistenta juridica cu o societate profesionala de avocati, pentru reprezentare legala in litigii, desi in cadrul societatii functiona un compartiment juridic.In baza acestor contracte, firma de avocati a emis facturi catre SFT CFR SA, reprezentand servicii de asistenta juridica, desi unele servicii de asistenta juridica au fost prestate, altele nu au fost prestate.Atunci cand datoriile din aceste facturi au atins suma de 199.217 lei, societatea de avocatura a procedat la executarea silita a SFT CFR SA si s-a adresat unui birou de executare judecatoreasca. Ulterior, la aceasta suma s-au adunat penalitati.Dupa achitarea, din banii obtinuti prin vanzarea Hotelului Astoria Bucuresti, a datoriilor catre societatea de avocati, catre directia de impozite si ANAF, diferenta de 7.015.408 de lei a fost virata, prin ordin de plata, in contul SFT-CFR SA. La data de 17 septembrie 2008, Gliga a dispus plata sumei de 7.015.408 de lei catre societatea privata care obtinuse hotelul, fara ca aceasta suma sa fi fost datorata.Potrivit DNA, operatiunea ar fi determinata de refuzul Luminitei Gliga in calitate de director general al SFT CFR SA,