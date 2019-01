Conducerea DNA cere revocarea unor procurori de la Ploiesti si trimite control la Oradea

Ancheta la DNA Oradea

"La data de 10 ianuarie 2019, procurorul sef adjunct, care exercita atributiile procurorului sef al DNA, a transmis Sectiei de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din functia de procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, a domnului Onea Lucian Gabriel, procuror in cadrul acestui serviciu, in prezent suspendat din aceasta functie, intrucat acesta si-a exercitat in mod necorespunzator atributiile specifice functiei detinute", transmite parchetul intr-un comunicat de presa remis joi.In plus, DNA a transmis CSM, tot astazi, cereri de incetare a activitatii pentru procurorii Deaconu Giluela, Savu Alfred Virgiliu si Raileanu Elena Cerasela."De asemenea, in aceeasi zi, au fost transmise Sectiei de procurori a CSM cererile de incetare a activitatii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti a urmatorilor procurori:- Deaconu Giluela,- Savu Alfred Virgiliu,- Raileanu Elena Cerasela", se mai arata in document.Tot joi, noul procuror sef interimar al DNA, Nistor Calin, a dispus efectuarea unui control la Serviciul teritorial Oradea, care a vizat "activitatea de urmarire penala desfasurata de procurorii din cadrul acestei unitati de Parchet in cauzele despre care se face vorbire in inregistrarile aparute in spatiul public".Dupa finalizarea controlului, se vor dispune masuri in functie de rezultatele cuprinse in raportul intocmit cu aceasta ocazie."Totodata,din cadrul CSM pentru a verifica posibile abateri disciplinare savarsite de procurorii din cadrul Serviciul teritorial Oradea", mai transmite DNA.Parchetul ICCJ a anuntat, vinerea trecuta, ca a deschis un dosar penal dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari ale unor discutii de la DNA Oradea, in care se vorbeste despre "linistirea" unor judecatori.Cinci procurori de la DNA Oradea au fost audiati, miercuri, ca martori, la Parchetul General, de Sectia de investigare a infractiunilor comise de magistrati.A.D.