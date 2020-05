Coruptie in pandemie: Cum si-a negociat un politist o spaga de 1,1 milioane de euro pentru a bloca o ancheta in Parchetul General

Negocierile

Detaliile sunt din referatul DNA cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile in cazul lui Marius Aurelian Fleancu, acuzat de trafic de influenta si luare de mita.Tribunalul Bucuresti a admis aceasta solicitare si l-a arestat sambata pe politist.Afcaeristul Savin este anchetat intr-un dosar de inselaciune cu prejudiciu de 3 milioane de euro, instrumentat de procurorul Elena Iordache, iar Fleancu era delegat din martie 2018 sa efectueze activitati de urmarire penala.Politistul i-ar fi cerut afaceristului bani pentru a-si exercita influenta atat pe langa procurorul de caz, promitand ca in acest mod va asigura dispunerea unei solutii de clasare, cat si pe langa procurorul ierarhic superior care ar primi spresolutionare o eventuala plangere formulata impotriva solutiei de clasare, promitandin acest caz respingerea unei astfel de plangeri.Savin are calitatea de martor-denuntator in dosarul de la DNA. In ancheta procurorilor anticoruptie mai este cercetata o persoana, omul de legatura intre Fleancu si Savin. Acesta ar fi pretins doar pentru el de la afacerist suma de 150.000 de euro, fara ca Fleancu sa aiba cunostinta de acest lucru.Potrivit DNA, Fleancu nu a precizat suma de 1,1 milioane de euro de la prima intalnire cu Savin, care ar fi avut loc in februarie 2020. Initial, nu ar fi fost indicata o valoare precisa, pretinderea fiind de "cateva sute de mii", pentru ca pe masura cresterii frecventei intalnirilor cuantumul sa fie modificat de mai multe ori, valoarea finala a sumei pretinse, de 1.100.000, fiind stabilita la intalnirea ce a avut loc pe 9 martie 2020.Iata cum s-au modificat solicitarile, potrivit DNA:a fost pretinsa suma de "cateva sute de mii";a fost pretinsa suma de 1.000.000 euro;a fost pretinsa suma de 800.000 euro;a fost pretinsa suma de 700.000 euro, reconfirmata in intalnirea din data de 18 februarie 2020;a fost pretinsa suma de 600.000 euro, in cadrul acestei intalniri, intermediarul explicand ca din cei 700.000 euro pretinsi anterior, 100.000 euro i-a pretins pentru el fara cunostinta lui Fleancu Marius Aurelian. Suma de 600.000 euro a fost reconfirmata in cadrul intalnirilor din datele de 27 februarie 2020 si 7 martie 2020;a fost pretinsa suma de 1.100.000 euro, reconfirmata in intalnirile din datele de 10 martie 2020 si 11 martie 2020.DNA explica si care era miza pretinderii sumei de 1.100.000 euro. Fleancu ar fi trebuit sa-si exercite influenta asupra procurolului de caz si asupra unui procuror-sef, promitand ca va interveni la aceste persoane pentru a le determina sa dispuna solutii de clasare.De asemenea, cercetarile pe care urma ca acesta sa le faca erau doar in sensul strangerii de probe prin care sa desfiinteze concluziile expertizei deja efectuata in cauza si fundamentarii dispunerii unei solutii de clasare.