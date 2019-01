CSM a avizat revocarea a doi procurori implicati in scandalul inregistrarilor de la DNA Oradea

Ziare.

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil solicitarea procurorului sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie derevocare a domnului Man Ciprian Florentin din functia de procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea", anunta CSM, o decizie similara fiind luata si in cazul lui Cristian Marius Ardelean.Numele celor doi au fost invocate in legatura cu inregistrarile unor discutii purtate la o sedinta din ianuarie 2018 de la DNA Oradea, facute publice de catre avocatul Razvan Doseanu."Posibil sa fie autentica, posibil sa nu fie autentica, desi personal recunosc vocile tuturor procurorilor posibili participanti.Participanti posibili: procurori Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin si Rus Lucian. Cer public DNA Oradea sa dezminta autenticitatea inregistrarii. Daca e reala, apar detalii incredibile despre completele favorabile DNA Oradea si cele nefavorabile, despre actiuni de intimidare a judecatorilor prin trimiterea a 2 judecatori in judecata.Nume importante ce apar in discutie: judecatori Denisa Vidican, Cioflan Adina, Soane Laura, Udroiu Mihail Filimon Florin, Musta Ovidiu, Berindei Olimpiu Daniel, Mihaela Patraus, Roman Florica (Curtea de Apel Oradea), Bic Denisa, Vlad Marian (Tribunalul Bihor la un moment dat), judecatori Haiduc Simona, Miclo Laura, Remus Nemes (Tribunalul Satu Mare).Daca nu e autentica, trebuie sa vedem ce specialist a putut folosi vocile a 5 procurori. Vocea cea mai puternica din inregistrare pare a fi a procurorului Man Ciprian. Cine e autorul inregistrarii si care e scopul acesteia ramane de stabilit", a scris avocatul pe Facebook.Cinci procurori de la DNA Oradea au fost audiati ca martori, la Parchetul General, de Sectia de investigare a infractiunilor comise de magistrati, in dosarul deschis dupa aparitia presupuselor inregistrari de la unitatea de parchet."Pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a unui denunt formulat de o organizatie non-guvernamentala, s-a constituit un dosar penal avand ca obiect continutul unor convorbiri dintr-o inregistrare audio aparuta in spatiul public si care ar fi fost purtata intre procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea", anunta Parchetul ICCJ, precizand ca s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem.