CSM decide luni daca Anca Jurma isi continua interimatul la sefia DNA

Ziare.

com

"Nota Directiei resurse umane si organizare privind propunerea de delegare in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei procuror Jurma Anca", este primul punct de pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, programata sa inceapa la ora 13:00.In iulie 2018, Anca Jurma a fost delegata de catre procurorul general Augustin Lazar pentru interimatul la sefia DNA. Ea detinuse inainte doua mandate de sef al serviciului de cooperare internationala, ulterior fiind consiliera Laurei Codruta Kovesi, insa nu instrumentase dosare penale de mai bine de 10 ani.Propunerea de prelungire a mandatului interimar pe care Anca Jurma il are la conducerea DNA vine in conditiile in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca i-a trimis din nou presedintelui propunerile de numire a celor cinci procurori in functii de conducere la parchete, printre care si Adina Florea pentru functia de procuror-sef DNA.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca aceste numiri se afla inca in analiza departamentului de resort din cadrul Administratiei Prezidentiale, prin urmare o decizie inca nu a fost luata in ceea ce priveste fostul post al Laurei Codruta Kovesi.Este a doua oara cand Adina Florea este propusa la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, seful statului respingand-o prima data.Actualmente, Adina Florea este procuror-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, printre dosarele pe care le instrumenteaza numarandu-se si cel in care fostul parlamentar Sebastian Ghita a denuntat-o pe Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta i-ar fi cerut sa plateasca avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa din Indonezia.