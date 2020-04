CSM numeste un nou adjunct la sefia DNA. Anchetele celebre ale procurorului Codrin Gavra

Ziare.

com

Potrivit unor surse din magistratura, decizia de delegare a fost luata in unanimitate.Magistratul urmeaza sa ocupe unul dintre cele doua posturi de adjunct al sefului DNA. Parchetul este condus de procurorul sef Crin Bologa. Celalalt post de procuror sef adjunct este ocupat de Madalina Scarlat.Codrin Gavra lucreaza in DNA din 2015. Anterior a lucrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, unde a instrumentat mai multe anchete mediatizate: "Mita la varful Inspectoratului Scolar Arad", "Mita in Finantele aradene", sau "Mita la Universitatea Vasile Goldis", conform presei locale.La DNA, Gavra a instrumentat mai multe cazuri, printre care cel al lui Eugen Silviu Posiar, seful Sectiei Medicina Interna din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenta Timisoara, trimis in judecata pentru luare de mita, trafic de influenta si fals intelectual, sau al politistului Nicu Mihaitoaia - trimis in judecata pentru luare de mita si trafic de influenta, condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare.Cel mai recent dosar finalizat de Gavra la DNA a fost cazul "Spagii de la vama pentru PSD". Saptamana aceasta, procurorul a trimis in judecata patru parlamentari PSD, Dorel Caprar (deputat), Florin Tripa (deputat), Luminita Jiva (deputat) si Ioan Chisalita (senator).13 persoane sunt trimise in judecata in acest caz, cei mai multi fiind angajati si sefi in cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.I.S.