CSM sesizeaza Inspectia Judiciara in cazul unor afirmatii facute de procurorii DNA cu ocazia analizarii deciziilor de achitare

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si-a insusit continutul raspunsului Inspectiei Judiciare la obiectiunile formulate. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspectiei Judiciare nr. 2316/IJ/590/DIP/2018 avand ca obiect", se arata in decizia procurorilor CSM.De asemenea, Sectia pentru procurori a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare cu privire la afirmatiile unor procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie facute cu ocazia analizarii cauzelor care au condus la pronuntarea unor solutii de achitare de catre instantele judecatoresti.Concret, Sectia pentru procurori a decis sa sesizeze Inspectia Judiciara dupa ce procurorii DNA au precizat, in cadrul controlului inspectorilor, ca achitarile sunt imputabile judecatorilor.In raport se arata ca procurorii DNA au gasit urmatoarele justificari privind achitarile:- "Desi a fost admis apelul Directiei Nationale Anticoruptie, hotararea instantei de control judiciar este netemeinica. Pana la acest moment decizia instantei de apel nu este motivata."- "Mentionam ca solutia definitiva de achitare a fost dispusa in complet de divergenta, unul dintre judecatori avand opinia ca in cauza se impune admiterea apelului declarat de procuror si condamnarea inculpatului pentru infractiunea imputata";- "Dat fiind ca in cazul unei solutii de achitare este firesc ca argumentatia din rechizitoriu mai mult sau mai putin sa se reflecte, dupa cum o solutie de achitare cu argumentele apararii in mod similar se regaseste intr-o astfel de hotarare, neputand exista o a treia varianta de interpretare, deoarece motivatiile sunt aceleasi si intr-un caz si in altul / ... / Pana la acest moment, decizia instantei de apel nu a fost inca motivata."- "Apreciem ca fiind netemeinica hotararea atacata, sub aspectul solutiei de achitare a inculpatului ..., dat fiind faptul ca din probatoriul administrat rezulta fara dubiu ca inculpatul se face vinovat de comiterea infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata, astfel cum acestea au fost retinute in actul de inculpare, situatie in care solutia de achitare a acestuia este gresita, impunandu-se achitarea inculpatului /... / La data intocmirii prezentului referat hotararea instantei de apel nu era motivata."- "La solutionarea cauzei in apel, care a avut loc pe rolul Curtii de Apel Constanta, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta a fost reprezentata de procuror ..., care a sustinut situatia de fapt si incadrarea in drept, si a cerut mentinerea solutiei de condamnare a inculpatilor la pedeapsa inchisorii si respingerea ca nefondate a apelurilor inculpatilor. Pana la acest moment nu a fost motivata decizia Curtii de Apel Constanta"- "Apreciem insa ca nici instanta de fond, nici instanta de control judiciar nu au tinut seama de probele administrate in cursul urmaririi penale / ... / Hotararea instantei de apel este definitiva." (la intocmirea acestui referat procurorul a avut la dispozitie hotararea definitiva motivata nefiind insa solicitat dosarul cauzei);- "Mentionam ca solutia definitiva de achitare a fost dispusa in complet de divergenta, unul dintre judecatori avand opinia ca in cauza se impune admiterea apelului declarat de procuror si condamnarea inculpatilor pentru infractiunile imputate".- "Solutia de achitare credem ca este consecinta evaluarii incomplete a materialului probator si a preluarii apararilor formulate de catre inculpat, fara cenzurarea lor prin prisma actelor aflate la dosar."- "Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu este motivata. Apreciez ca solutiile de achitare nu sunt imputabile procurorului, iar probele au fost gresit interpretate de instanta."Pe 23 aprilie, Inspectia Judiciara a demarat un control tematic la structura centrala DNA, verificarile vizand, printre altele, si lucrarile ce au avut ca obiect achitarile definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017.Verificarile au vizat eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de catre conducerea structurii centrale a Directiei Nationale Anticoruptie, "precum si respectarea normelor procedurale si regulamentare de catre procurorii si personalul auxiliar de specialitate din cadrul acestei directii".