Cu ce sunt garantate cautiunile la DNA: Lingouri de aur, opere de arta sau chiar o tipografie

Potrivit procedurii, lingourile sunt in tezaurul unei banci, consemnate pe numele politicianului, la dispozitia DNA.Vladescu a completat restul sumei, pana la un milion de euro, cu garantii imobiliare asupra a doua terenuri si trei apartamente, dar si asupra unor conturi aflate acum la dispozitia DNA. Dupa ce a depus garantia, procurorii au anuntat ca il cerceteaza pe Vladescu sub control judiciar si i-au impus mai multe masuri. Alti acuzati din dosarul lui Vladescu au depus garantii pentru cautiune:- fostul deputat Cristian Boureanu - cautiune de 200.000 de euro - a garantat cu mai multe bunuri imobile;- fostul presedinte Eximbank, Ionut Costea - cautiune de 1,5 milioane de euro - a garantat cu imobile evaluate la 1.413.000 euro si a depus intr-un cont suma de 300.000 euro;- fostul secretar de stat Constantin Dascalu - cautiune de 500.000 de euro - a depus intr-un cont suma integral;- afacerista Mihaela Mititelu - cautiune de un milion de euro - a depus garantii imobile evaluate la 903.500 euro si la o banca suma de 96.500 euro;In Romania, plata cautiunii este perceputa ca o garantie, pe care cel cercetat o pune la dispozitia magistratilor cu scopul de a garanta participarea la procesul penal, ancheta sau judecata, dar si respectarea de catre acesta a obligatilor asumate.Masura controlului judiciar pe cautiune poate fi dispusa de procuror in cursul urmaririi penale, de catre judecatorul de camera preliminara, in procedura de camera preliminara si de catre instanta in cursul judecatii.Recordul in materie de stabilire a cautiunilor a fost stabilit de Sebastian Ghita, caruia DNA i-a stabilit suma de 59.417.133 lei.Aceasta a fost acoperita prin depunerea de garantii reale imobiliare si mobiliare asupra mai multor bunuri imobile, bunuri mobile reprezentand echipamente ce apartin unei societati comerciale si opere de arta, toate in valoare de 86.652.513,50 lei.Una dintre cele mai mari cautiuni dispuse in Romania de un Parchet a fost stabilita in 2016, in cazul milionarului Dan Adamescu, in dosarul falimentului societatii de asigurari Astra. Suma: 40 de milioane de lei.Adamescu a garantat aceasta cautiune cu mai multe bunuri: un imobil compus din teren de 14.065 mp si doua corpuri de cladire (5.197 mp si 4.931 mp), situate in Bucuresti, dar si echipamente tehnologice tipografice, toate in valoare totala de 12.124.679 euro.Elena Udrea a depus in 2015, in contul cautiunii de 5 milioane de lei, doua terenuri avand suprafete de 67.258 mp, respectiv de 15.917 mp si constructiile aferente. Acestea apartineau firmei Baile Boghis, la care fostul ministru al Dezvoltarii detine actiuni. In 2018, instanta de judecata a ridicat sechestrul de pe cele doua terenuri.In februarie 2018, medicul Irinel Popescu, cercetat intr-un dosar de luare de mita, a depus la o banca suma de 150.000 de euro, consemnata pe numele sau la dispozitia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie.Controlul judiciar pe cautiune este o masura care poate fi luata doar fata de un inculpat susceptibil de a fi arestat preventiv sau care poate fi plasat in arest domiciliar, adica fata de care sunt intrunite conditiile arestului, dar se apreciaza ca privarea de libertate nu se impune in concret.Valoarea cautiunii este de cel putin 1.000 lei si se determina avandu-se in vedere gravitatea acuzatiei aduse inculpatului, obligatiile legale pe care inculpatul le are, situatia materiala a inculpatului, procurorul sau instanta avand o larga posibilitate de apreciere asupra acesteia.Obligatiile ce pot fi impuse persoanei liberate pe cautiune sunt aceleasi cu cele din situatia controlului judiciar.- sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;- sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;- sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.De la caz la caz, organul judiciar care a dispus masura- sa nu depaseasca o anumita limita teritoriala, fixata de organul judiciar, decat cu incuviintarea prealabila a acestuia;- sa nu se deplaseze in locuri anume stabilite de organul judiciar sau sa se deplaseze doar in locurile stabilite de acesta;- sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;- sa nu revina la locuinta familiei, sa nu se apropie de persoana vatamata sau de membrii familiei acesteia, de alti participanti la comiterea infractiunii, de martori sau experti sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar si sa nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale;- sa nu exercite profesia, meseria sau sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta;- sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta;- sa se supuna unor masuri de control, ingrijire sau tratament medical, in special in scopul dezintoxicarii;- sa nu participe la manifestari sportive sau culturale ori la alte adunari publice;- sa nu conduca vehicule anume stabilite de organul judiciar;- sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme;- sa nu emita cecuri.In cazul in care inculpatul incalca aceste obligatii cu rea-credinta, masura controlului judiciar se poate inlocui cu arestul la domiciliu sau chiar arestarea preventiva.