Cum a descoperit un medic de familie zeci de falsi pensionari pe motiv de boala

Dosar cu 51 de inculpati

Intermediarul avea rol cheie

Plata pentru "ziua mea"

DNA: Coruptie pe toate planurile

Reteaua medicilor

Paguba: 300.000 de lei

Ziare.

com

Potrivit anchetatorilor, cele 80 de persoane care ar fi beneficiat de pensii de invaliditate in acest caz ar fi adus o paguba statului de 300.000 de lei.Un medic de familie dintr-o comuna din jurul orasului Cluj a observat ca mai multi pacienti pe care-i avea in evidente au solicitat si obtinut incadrarea in grad de invaliditate si s-au pensionat pe caz de boala. O pensie modesta, de aproximativ 500-600 de lei.Asta dupa ce brusc, la inceputul anului 2019, mai multi sateni au inceput sa aiba probleme medicale endocrinologice, cei mai multi fiind diagnosticati cu "gusa micronodulara", iar pe numele lor era emisa o decizie de incadrare in grad de invalidate, act necesar obtinerii pensiei de boala, emis de un medic din Cluj.In actele medicale, satenii apareau ca au fost internati cateva zile intr-un spital si ca urmau un tratament cu "Euthyrox", utilizat in tratamentul afectiunilor glandei tiroide.Totul in contextul in care pana atunci, niciunul din ei nu suferea de astfel de afectiuni. In plus, unul dintre consateni chiar i-a povestit medicului de familie ca a platit 1.600 de lei pentru avizarea dosarului pentru acordarea fara drept a pensiei de boala.A fost momentul in care medicul de familie a sesizat procurorii cu acest caz. Ancheta a dezvaluit ca zeci de persoane ar fi dat sume de bani cuprinse intre 1.000 - 1.600 de lei pentru a obtine acte medicale in vederea pensionarii pe caz de boala.La inceputul lunii noiembrie, DNA a trimis in judecata 51 de persoane, printre care: medicul Alexandru Faur, de la Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj, medicul Carmen Teodora Gruita, specialist endocrinolog in cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, Aurica Calman, intermediar intre medici si bolnavii fictivi si 48 de persoane care sunt acuzate ca ar fi dat mita pentru a obtine actele medicale.Alte 5 persoane acuzate ca ar fi dat spaga pentru obtinerea de acte medicale necesare pensionarii au recunoscut acuzatiile si au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare.", spun procurorii DNA.In toata schema, un rol cheie il avea Aurica Calman, cea care ar fi fost intermediarul dintre medici si cei care voiau sa iasa la pensie."Cercetarile penale au identificat si demonstrat implicarea in mecanismele ilicitea unui", explica DNA.Afacerea era simpla. Procurorii spun ca sunt probe care atesta ca Aurica Calman apretins "clientilor" plata sumei de aproximativ 1.000-1.600 lei din care o primatransa, circa 500-600 lei, ar fi fost solicitata pentru a fi remisa medicului expert inevaluarea capacitatii de munca.La aceste sume s-ar fi adaugat si 100 lei, bani ceruti pentru sine, pentru deplasarile facute in interesul pacientilor, "drumul meu" sau "ziua mea".Folosul efectiv pretins de Aurica Calman in schimbul traficarii influentei ar fi fost precizat de la primele discutii purtate, insa a fost remis doar dupa incasarea drepturilor banesti, fiind in cuantum egal cu valoarea pensiei aferente unei luni, aproximativ 500-600 de lei.Anchetatorii mai arata ca in acest caz a fost realizat practic continutul tipical tuturor faptelor de coruptie:- Incepand de lade care si Aurica Calman se bucura in mod real, cumpararea influentei acesteia de catre potentialii beneficiari;care au furnizat documente medicalejustificative pentru incadrarea in grad de invaliditate;- Finalmente,expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii (CJP) Cluj, titular al cabinetului de expertiza a capacitatii de munca competent din punctul de vedere al criteriilor teritoriale sa solutioneze cererile de expertizare a capacitatii de munca.Femeia ar fi avut o reala influenta fata de medicul expert Alexandru Faur,Potrivit datelor din dosar, in 8 luni, Aurica Calman ar fi obtinut 20.000 lei de la pacienti pentru serviciile sale, iar medicul Alexandru Faur suma de 36.000 de lei, la care se adauga numeroase alte foloase de tipul produselor alimentare si bauturilor alcoolice.Medicul Carmen Teodora Gruita s-ar fi ocupat de completarea dosarului medical, intocmind biletul de iesire din spital,De la caz la caz, Aurica Calman ar fi beneficiat de sprijinul consistent acordat de un medic specialist neurolog si un medic specialist in chirurgie cardiovasculara.Potrivit anchetatorilor, 80 de persoane ar fi beneficiat de pensii de invaliditate in acest caz, paguba adusa statului fiind de 300.000 de lei."Casa Judeteana de Pensii Cluj a comunicat sumele incasate de catre pacientii cu privire la care deciziile de invaliditate au fost emise ca urmare a savarsirii faptelor de coruptie ce fac obiectul prezentului dosar.", explica DNA.Dupa trimiterea in judecata a celor implicati, avand in vedere caracterul complex al anchetei, deoarece erau foarte multe persoane implicate in fraudarea sistemuluipublic de pensii ca urmare a acordarii pe nedrept a pensiei de boala, procurorii DNA au decis sa deschida o noua ancheta.In acet nou dosar sunt coninuate cercetarile, tinand seama si de necesitateadispunerii unei expertize medicale asupra capacitatii de munca a pacientilor.