Cum a fost posibil ca oraselul Ghimbav sa cumpere puieti de mesteceni la pretul de 1.800 de lei bucata

Acestea sunt doar o parte din achizitiile facute de Primaria orasului Ghimbav (Brasov) care sunt cercetate de procurorii DNA in dosarul edilului localitatii, Dorel Toma (PSD). Primarul este acuzat in acest caz de abuz in serviciu. Procurorii DNA au cerut arestarea preventiva a acestuia, dar Tribunalul Brasov a decis ca Dorel Toma poate fi cercetat sub control judiciar. Ultimul cuvant il va avea Curtea de Apel Brasov.In acelasi dosar mai sunt cercetati contabila sef a Primariei Ghimbav, Ana Alina Geogean, acuzata de luare de mita si abuz in serviciu, si cinci patroni ai unor societati, acuzati ca primeau contracte cu dedicatie de la Primaria Ghimbav. In cazul afaceristilor este vorba de fapte de complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani.Prejudiciul adus orasului Ghimbav prin achizitiile supraevaluate ar fi de 18 milioane de lei. Oraselul aflat langa capitala judetului Brasov avea in 2011 o populatie de 4.698 de locuitori. Una din intreprinderile aeronautice ale Romaniei este situata in acest oras, uzina IAR Ghimbav, care produce elicopterul IAR 330, elicopter de tip Puma, fabricat sub licenta.Potrivit CV-ului oficial, primarul din Ghimbav, Dorel Toma (63 de ani) a absolvit Liceul Agricol Budila si este de profesie tehnician agricol.El a intrat in administratia locala in 1992, ca viceprimar, iar in 1994 a ajuns primar pentru doi ani. Din 1996, Dorel Toma a fost ales constant de ghimbaveni in functia de primar. El este la al saptelea mandat de edil. In acest moment, Dorel Toma este suspendat din functie, potrivit deciziei date de Tribunalul Brasov. In fata judecatorilor, primarul si-a rezervat dreptul de a nu da declaratii.(Facebook/Primar Dorel Toma)Ancheta in acest caz priveste achizitia de bunuri si servicii achizitionate la valori supraevaluate, in mod netransparent, neconcurential, fiind favorizate firmele controlate de cei cinci afaceristi.Procurori DNA au aratat ca Dorel Toma, in perioada lunga in care a fost primar,(Facebook/Primar Dorel Toma)Declaratii de martori, interceptari telefonice, rapoarte ale Curtii de Conturi, rapoarte bancare privind tranzactiile financiare sau documente gasite la perchezitiile domiciliare sunt o parte din probele anchetatorilor in acest caz.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, la DNA au fost audiati patronii de carton ai unor firme prin care erau plimbati banii obtinuti de societatile abonate la contractele Primariei Ghimbav. Acestia aveau misiunea de a scoate bani cash si de a face alte tranzactii pentru a pierde urma fondurilor.Acesti patroni ar fi fost controlati de afaceristul Fluture Goman, cercetat in acest caz, sustin sursele citate. "Acestia au explicat ca operatiunile desfasurate care implicau sume de bani erau derulate sub stricta supraveghere a lui Goman, ca sumele de bani ridicate de la banca erau tot timpul verificate si ca se mergea cu Goman pentru ca banii sa nu dispara, martorii respectivi aratand ca au beneficiat de sume modice de bani de 100-200 de lei, sau 300 lei pentru activitatea desfasurata", au aratat sursele citate.De asemenea, patronii mai depuneau la Primaria Ghimbav oferte necesare participarii la procedurile de achizitie, dar era vorba de o participare de forma, deoarece castigatorii s-ar fi stiut. S-ar fi ales aceasta metoda pentru a da aparenta unor proceduri reale.Fraudarea procedurilor de achizitie publica directa era facuta prin divizarea contractelor de achizitie in contracte cu valoare mai mica, fara prealabila estimare a valorii contractelor, fara includerea valorii contractelor de furnizare a produselor, a valorii operatiunilor sau lucrarilor de instalare, mai arata surse judiciare.Un rol cheie in intreaga afacere ar fi avut Ana Alina Geogean, acuzata de abuz in serviciu si luare de mita. In cazul acesteia, procurorii DNA au descoperit ca ar fi primit bani de la afaceristul Goman. "In perioada 12 septembrie 2008 - 27 mai 2010, inculpata Geogean Ana-Alina a primit, in mod direct sau prin intermediul sotului sau Geogean Aurelian, in cinci randuri suma totala de 81.700 de lei, de la inculpatul Goman Fluture (prin persoane apropiate acestuia) ", acuza DNA.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca persoane apropiate lui Fluture Goman au depus banii in contul personal al contabilei sefe de la Ghimbav la data de 12 septembrie 2008 - 9.000 de lei, la data de 03 noimebrie 2008 - 3.000 de lei, la data de 5 decembrie 2008 - 50.000 de lei si la data de 25 mai 2010 - 4.700 de lei, precum si in contul personal al sotului acesteia, Aurelian Geogean, la data de 27 mai 2010 - 15.000 de lei.