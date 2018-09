Cum au reusit un preot din Constanta si Arhiepiscopia Tomisului sa fraudeze bugetul UE

Proiectul european

De pregatirea acestora trebuia sa se ocupe Arhiepiscopia Tomisului, care a incasat fonduri europene de aproximativ 100.000 de euro in acest scop.Practic, banii europeni destinati pentru pregatirea unor categorii sociale vulnerabile ar fi fost folositi in alte scopuri. De acest program trebuiau sa beneficieze. Era o sansa pentru acestia de a se angaja in urma implementarii proiectului.Totul a iesit la iveala in cadrul unei anchete facute de procurorii DNA care l-a vizat pe preotul Vasile Rusnac, consilier social in cadrul Arhiepiscopiei. Acesta a fost trimis in judecata saptamana trecuta sub acuzatia de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.In acelasi dosar a mai fost trimis in judecata si administratorul unei societati comerciale, Ionut Bacila.Ancheta DNA a vizat modul in care s-a derulat Proiectul POSDRU 165-6.2-S-140936 denumit "Egalitate pe piata muncii - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile". De implementarea acestuia s-a ocupat Agentia Nationala Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cel care beneficia de finantare.Printre cei noua parteneri ai ANA s-a numarat si Arhiepiscopia Tomisului. Arhiepiscopia a externalizat o parte din proiect catre firma Sind Tour Operator, administrata de Bacila.In total, este vorba de suma de 472.543 de lei, din care la Arhiepiscopie au ajuns 346.903 lei, iar la societatea comerciala suma de 125.640 lei. Din acesti bani trebuiau platiti formatorii, inchirierea salilor de curs sau produsele folosite in timpul practicii efective.Concret, Arhiepiscopia trebuia sa faca cursuri de pregatire cu 20 de persoane, iar Sind Tour Operator cu 88 de persoane.Cursurile trebuiau sa aiba loc in orasul Baneasa (Constanta) . Arhiepiscopia a depus la ANA documente justificative, in vederea decontarii serviciilor de formare profesionala, potrivit carora aceste cursuri au avut loc. Aceste cursuri reprezentau 2/3 din activitatile de formare profesionala pentru meseria de patiser.Printre documentele care ar fi fost falsificate: fisele de pontaj, condicile zilnice de prezenta si rapoartele de activitate ale formatorilor.Ancheta a dezvaluit ca in realitate nu s-a efectuat nicio ora de practica, desi pentru a absolvi cursul era nevoie de minim 230 de ore.Mai multi cursanti au confirmat la DNA ca au fost prezenti la cursurile de teorie superficial, insa nu au participat la niciun curs de practica, in conditiile in care in listele de prezenta apar cu participare 100%.Ei au mai aratat ca semnaturile de pe fisele de pontaj nu le apartin. Acestia au declarat ca, abia la examenul final (deci nu la cursuri), li s-a cerut sa aduca produse facute acasa. Declaratii similare au facut si formatorii, ei au spus ca nu au semnat actele care au fost trimise la decontare.Pe 28 iunie 2018, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane Regiunea Bucuresti Ilfov, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a mentionat ca se constituie parte civila in acest dosar.Pe 16 iulie, DNA a pus poprire bancara pe conturile lui Vasile Rusnac si Arhiepiscopia Tomisului, pana la concurenta sumei de 472.543 de lei, si ale lui Ionut Bacila si Sind Tour Operator, pana la concurenta sumei de 125.640 lei.