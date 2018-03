Cum erau dijmuite contractele la ADP Sector 1: "10%, atata vrea sefu'". O parte din bani ar fi ajuns la un consilier PNL

Complicele, acord cu DNA

In schimbul banilor, contractul in valoare de 1,8 milioane de lei pe care firma de paza reprezentata de afacerist il avea cu ADP Sectorul 1 s-ar fi derulat fara probleme., ar fi spus Alin Vieru. Directorul ADP Sector 1 a fost trimis in judecata saptamana trecuta pentru acuzatia de luare de mita. Intermediarul mesajului era unul dintre subordonatii sefului ADP Sector 1, inspectorul Alin-Nicolae Stoian. Acesta fusese imputernicit anterior pe diverse functii in cadrul institutiei publice, cum ar fi cea de sef al serviciului Achizitii Publice sau director general adjunct.Pus in fata probelor, Stoian a recunoscut la DNA acuzatia de complicitate la luare de mita. El a fost de acord cu o condamnare la 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata a 4 ani de zile.Stoian are interdictia pentru o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare de a fi ales in autoritati publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. Detaliile din acest articol sunt din dosarul care a ajuns pe masa magistratilor, care trebuie sa decida asupra acordului incheiat intre Stoian si procurorii DNA. Tribunalul Bucuresti a stabilitpe 20 martie."10%, atata vrea sefu'", i-a transmis Stoian afaceristului. Negocierile pentru comisionul care urma sa fie dat spaga au fost dure, potrivit interceptarilor aflate in dosarul de la Tribunalul Bucuresti. Asta pentru ca dupa ce erau scazute toate cheltuielile, profitul final al companiei de paza era de doar 3% in acest caz. Apoi, mai exista riscul ca firma sa fie cercetata pentru evaziune fiscala, deoarece era greu sa scoata o suma atat de mare de bani din firma fara ca Fiscul sa sesizeze.Unul din sfaturile oferite de Stoian a fost ca afaceristul sa procedeze asa cum facea si prestatorul anterior, respectiv sa nu puna agentii de paza in posturi, astfel neinregistrand cheltuieli, ceea ce i-ar fi dat posibilitatea sa dea mita ceruta, prin majorarea profitului.Stoian insa era doar omul trimis la inaintare, potrivit interceptarilor ambientale: "Nu, da' tu poti sa-i zici, tu tre' sa-i zici, ca tu ai vorbit cu el, el te-a trimis la mine", sau "Pai, te trimite la inaintare...". Acest lucru era recunoscut si de inspector: "Eu aicea sunt un tampon. Deci, nu vreau sa fiu asta!".Afaceristul a inregistrat mai multe discutii pe care le-a avut cu Stoian si a sesizat procurorii DNA in acest caz, privind solicitarea de mita. Anchetatorii au intrat pe fir si au facut mai multe interceptari ambientale.Potrivit procurorilor DNA, omul de afaceri i-ar fi dat lui Stoian doua transe care urmau sa ajunga la seful ADP, sumele de 13.600 lei, respectiv 6.800 lei, reprezentand mita "corespunzatoare" pentru lunile aprilie-iulie 2017. Acesta este acuzatia recunoscuta de inspector.Denuntatorul a povestit ca a dat suma de 13.600 lei lui Stoian pe 26 iulie 2017, cand s-a intalnit cu acesta pe scari la ADP Sector 1. Banii ar fi fost intr-un plic, care era bagat intr-o agenda. "Ceea ce se vede este ceea ce ne-am inteles", a deschis afaceristul agenda.Stoian ar fi luat plicul, ar fi multumit si ar fi plecat in graba, fara sa numere banii. Denuntatorul a urcat in biroul sefului ADP si i-a spus: "Am rezolvat cu Alin (Alin Stoian- n.red.) ".Alin Vieru ar fi fost nemultumit de suma care ar fi fost data de denuntator, care reprezenta 1/5 din suma pretinsa, deoarece 10% din valoarea lunara a facturilor platite insemna aproximativ 37.000 lei.Initial, seful ADP ar fi cerut intermediarului sa-i dea banii inapoi, apoi i-a zis lui Stoian sa-i dea consilierului PNL, Viorel Daniel Chirvasa. Stoian era membru PNL si coleg de partid cu consilierul.Stoian, catre Vieru: "Pai, nu mi-ai zis, ma, tu atuncea, in... (cuvant obscen)... mea, mi-ai zis, tu mi-ai... Nu mai tii minte, am fost in august, in... (cuvant obscen)... mea! Mi-ai zis:N-a fost de acord cu suma, cat vorbisem, 10%, cat... (cuvant obscen)... mea vorbisem. Si s-a dus, in... (cuvant obscen)... mea, la... (neinteligibil)... si mi-ai zis:Tu mi-a zis, in... (cuvant obscen)... mea, tu:Ce naibii? Si astea,... (cuvant obscen)... mea, a ramas...".In iulie 2017, Alin Vieru l-a imputernicit pe Stoian ca sef al Biroului Achizitii Publice. In august 2017, Stoian a mai avut o intalnire cu denuntatorul, in care ar fi primit o noua transa, suma de 6.800 de lei.Atunci cand a primit banii, functionarul l-a anuntat pe denuntator ca aceasta ar fi fost "ultima data", intrucat directorul general ADP i-ar fi spus ca "sefu' mare" i-ar fi comunicat sa nu mai ia mita timp de cateva luni,Intr-o discutie ambientala cu Stoian, din 18 ianuarie 2018, Vieru a confirmat in mod repetat comunicarea "ordinului" primarului. "Si voi doi ma ascultati pe mine, da' n-ati avut incredere, ca te-ai lasat influentat de retardata aia proasta...", "Ba, m-a sunat... ", "Ca sa nu care cumva....","... si i-am zis ei si ti-am zis si tie,."Pe 4 decembrie 2017, firma de paza a fost notificata de ADP ca urmeaza sa se rezilieze contractul de prestari servicii. A fost momentul in care afaceristul a cerut banii inapoi.Afaceristul l-a contactat direct pe seful ADP Sector 1, discutie la care participa si Stoian. "Bun! Bun! Asa! Bun!Care este problema acuma? Ca n-o inteleg" sau "Deci, eu i-am dat niste bani... prin intermediul lui, da, care sa ajunga la tine...El mi-a confirmat ca ajunge la tine si... de acuma, daca tot imi reziliezi contractu', m-ai dat in judecata, sa reziliezi contractu', tot,eu imi vreau banii inapoi".Alin Vieru a negat primirea banilor: "Nu, nu.. ", iar Stoian arata: "Nu, sunt niste bani... O sa vorbim. O sa vorbim! Deci, sunt...E vorba de... Stii de ce e vorba. Cand am iesit sa vorbim toti 3 in povestea aia. Despre aia e vorba!".Denuntatorul i-a spus directorului ADP Sector 1 ca vrea banii inapoi si sa gaseasca o solutie: "Intelegi? Intre timp, tot faceti bugetul acum... Fa bugetul pentru alea, e aia 10.000 de euro care... fara probleme! Deci, nu mai am niciun fel de problema! Daca noi stabilim exact... inchid subiectu'", "", "Eu iti... Eu iti promit atata: ca linistea pe linia de oameni o ai si de mancat mancam de la masini, legal si alea", respectiv "Deci, ma, nene, inca doua masini. I-am facut eu socoteala lu' asta. 35 sau 40 de lei pe ora la masina vine 270 de milioane o masina. Pe mine nu ma intereseaza. Daca... Fara TVA. Dam alea la o parte, au ramas exact 10.000 de euro. Pe mine nu ma intereseaza".Seful ADP Sector 1 pare dezorientat: "Da. Nu stiu, o sa vedem... Nu stiu acum.",Hai sa gasim o varianta sa fie totul OK, sa avem liniste, sa nu mai... ", "Nu stiu" sau "Ramane pe luni".Dupa ce denuntatorul a plecat, Vieru a planuit cu Stoian cum sa-i dea banii inapoi: "... (ofteaza)... Facem asa! Te duci...", ""l suni, vorbesti cu el.", "Ii dam 20.000 inapoi, imi bag... (cuvant obscen)... in mortii lui, ca nu ma intereseaza.", "Fac rost, ma... (cuvant obscen)... in mortii lui.", "Si s-a inchis treaba.", respectiv "Eu, zici asa, tu esti prima, tu iei banii", "Asa,... (neinteligibil)... ii dai si sa se duca in mortii mamii lui si sa nu-l mai vad".Una dintre strategiile discutate era sa declare in ancheta ca banii erau un imprumut. "Pai, da, da' strategia care e? Tu trebuie sa...Deci, in momentu'...Daca...Sa zicem ca vine maine cineva peste noi aicea sa ne ia la unspe metri, sa zica: "Dom'le...", ca "Ati facut!", ca nu stiu ce.", "Zic: "Dom'le, eu nu stiu ce-a facut colegu'meu. Din cate am inteles, s-a imprumutat."Da?" S-a imprumutat de la un om ca avea o problema de rezolvat."""" Si strica imaginea institutiei si, din cate am inteles, se duce sa dea imprumutu' inapoi, avea o problema medicala, ii statea rinichiu...", nu stiu,... [expresie obscena]..., ceva..."In acest sens, Stoian urma sa fie revocat din functie: "i-am explicat ca nu vreau sa fie afectata vreun moment imaginea institutiei".Seful ADP Sector 1 era stresat de aceasta situatie: "Te rog, crede-ma! Este naspa situatia! E foarte naspa!", "Crede-ma! Nu sunt nebun si nu sunt paranoic, dar riscam...".Procurorii DNA i-au mai trimis in judecata in acest caz pe consilierul local PNL, Viorel -Daniel Chirvasa si pe sefa al Serviciului Juridic din cadrul ADP Sector 1, Anca Maria Gagu. Acuzatiile: marturie mincinoasa.Chirvasa a ajuns sa fie trimis in judecata dupa ce a negat ca ar fi primit bani de la seful ADP Sector 1, direct sau prin intermediari. "Nu am primit nicio suma de bani de la Stoian Alin-Nicolae in vara anului trecut", a spus acesta la DNA.Potrivit interceptarilor, banii ar fi fost dati acestuia ca o contraprestatie ori semn de multumire in legatura cu activitatea din Consiliul Local.Era vorba de un proiect privind amplasarea unor camere de supraveghere, respectiv solicitarea adresata de Chirvasa consilierului local Clotilde Armand "sa taca din gura" in discutiile privind bugetul ADP Sector 1.Pe 18 ianuarie 2018, Chirvasa a avut o discutie cu Stoian, despre Alin Vieru. "Deci, eu pentru... eu pentru Alin Vieru...", "Imi bag [expresie obscena] ca sa ne-ntelegem! Deci, eu am luat spaga pentru el!", "Eu cu banii primiti in iulie, in august, pe care ti i-am dat tie, pe asa... ba, nu, ca idee.", "Ba, sunt de la el....", spunea Stoian."Nu imi explic. Nu am primit nicio suma de bani personal", a explicat Chirvasa, la DNA, cand a fost intrebat de aceasta interceptare.Procurorii DNA l-au intrebat pe consilier: "Vreodata vi s-au promis sau dat sume de bani pentru a vota anumite proiecte in consiliul local sector 1?"Chirvasa: "Nu!"Potrivit interceptarilor, consilierul liberal i-a explicat lui Stoian: "La buget n-au fost probleme, am vorbit cu aia sa taca din gura. Cum sa nu!?". DNA a aratat ca "aia" din discutie ar fi consiliera USR, Clotilde Armand, care s-a opus in CL aprobarii bugetului ADP Sector 1, despre care sustinea ca este prea mare.Un alt motiv pentru care seful ADP Sector 1 i-ar fi dat banii liberalului a fost explicat de unul dintre martori la DNA. In urma alegerilor din 2016, formatiunea primarului PSD, Daniel Tudorache, nu detinea majoritatea in Consiliul Local.In plus, pentru deciziile importante, cum este adoptarea bugetului Sectorului 1, majoritatea ceruta de 2/3 din numarul de consilieri face necesar ca si USR sa fie de acord cu luarea acelei decizii. Acest specific al componentei Consiliului Local sector 1 este cel care l-ar fi determinat pe Chirvasa, erijat intr-un lider al consilierilor PNL, sa fie cel care intra in negocieri cu executivul administratiei (ce includea si persoanele numite in functii de conducere de catre primar, cum ar fi fost Alin Vieru) in privinta sprijinirii proiectelor administratiei.Dupa punerea sub acuzare de catre DNA, Chirvasa a refuzat sa mai dea declaratii, rezervandu-si acest drept in fata judecatorilor.Alin Vieru a negat la DNA acuzatiile procurorilor.Am incercat sa-l contactam astazi, prin intermediul Biroului de Presa de la Primaria Sectorului 1. De asemenea, am incercat sa aflam care este situatia in acest moment a directorului de la ADP Sector 1, daca mai este in functie sau daca a fost suspendat. Pana la ora publicarii acestui articol nu am primit niciun raspuns.