Cum erau "dijmuiti" marinarii si mecanicii care voiau sa se angajeze la Administratia Porturilor Dunarii Maritime

DNA: "Comisionul" era intre 100 si 600 de euro

"Am plesnit-o eu azi!...De patru sute!"

"Va sun eu cand ajung"

Ziare.

com

Detaliile apar in dosarul in care directorul CNAPDM, Luigi Marius Ciubrei, si marinarul Constantin Tarau au fost arestati la domiciliu pentru fapte de coruptie. Ciubrei este cercetat pentru patru infractiuni de luare de mita, iar Tarau pentru complicitate la aceste infractiuni.Potrivit acuzatiilor, Ciubrei ar fi cerut si a primit sume de bani si produse alimentare de la diferite persoane in scopul de a le angaja pe functii de executie in subordinea sa, respectiv pentru a le mentine in aceste functii.Totul s-ar fi facut prin intermediul lui Tarau, care ar fi functionat ca un intermediar. Marinarul si-ar fi pastrat pentru serviciile sale un "comision" cuprins intre 100 si 600 de euro.Chiar Tarau insusi i-ar fi dat sefului sau diverse produse alimentare, intrucat era pensionar si reincadrat in functie. El a recunoscut la DNA toate acuzatiile, arata surse judiciare citate de. Ciubrei este director al CNAPDM din aprilie 2012.Potrivit surselor citate, la dosar sunt depuse mai multe denunturi ale unor persoane care au dat bani, dar si interceptari telefonice ale lui Tarau si Ciubrei."Am plesnit-o eu azi!...De patru sute!", se lauda Tarau unei rude care ar fi stiut de "afacerile" marinarului. "Bravo!", a sunat imediat felicitarea."Mi-am platit doua rate. Da' sa vina baiatul ala sa platesc o... Da' lasa sa termin, ca vine maine sa-mi aduca restul. Astept directorul acum...Pai? Vezi ce salau iti aduc, in p... ma-tii!", si-a continuat laudele Tarau. El a confirmat ca este vorba de un "marinar". "Eu astept pe... generalul... (neinteligibil...) sa-i dau restul lui si... ", arata Tarau.Dupa intalnirea cu Ciubrei, Tarau explica: "A iesit directorul ba... si de aia am inchis....Si am stat de vorba cu el. Am terminat acolo... I-am dat ce aveam de dat... Am oprit ce am avut de oprit", explica Tarau.Pentru viitor, Tarau avea doar vesti bune despre afacere: "Si s-ar putea sa mai fie doua locuri. Nu stiu. Sa vedem. Razi cu el......Cica:?".Pe de alta parte, in discutiile directe, Ciubrei si Tarau erau prudenti si discutau codificat.Ei stabileau locuri de intalnire, detaliile sensibile erau discutate fata in fata."Haideti ca ma duc... ca-s la alimentara. Trec si iau ce am de luat si va sun eu cand ajung acolo", era un astfel de mesaj."Mai e valabila aia, ce-am vorbit cu dumneavoastra luni?", intreba Tarau. "Da, da, da! Sigur ca da!", confirma Ciubrei. "Ca-i... baiatul e langa mine aici si... ", parca se scuza Tarau. "E in regula!", confima inca o data directorul CNAPDM.