Cum frauda fondurile europene Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman

Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman a primit de la autoritatile europene aproximativ 17.000 de euro pentru un proiect care in realitate nu a avut loc, persoanele mentionate ca participanti la activitatea din proiect au fost fictive, iar partenerii externi mentionati in formularul de candidatura nu au participat in realitate la proiect. Cel putin asa spun oficialii de la DLAF (Departamentul pentru lupta antifrauda) si DNA.Cercetarile au vizat proiectul "Talk and will be listened to", care a fost organizat in cadrul programului "Tineret in actiune", runda 2 - 1 mai 2012, avand ca loc de desfasurare in Cisnadioara (Sibiu), si presupunea activitati de tip "schimburi multiculturale".In acest proiect trebuiau sa fie implicati 40 de tineri din din Romania, Italia, Germania, Ungaria si Bulgaria, tineri care, desi provin din tari si culturi diferite, aveau probleme si intampinau obstacole comune. Pe langa promotorul principal, proiectul presupunea activitatea a patru alti promotori, cate o societate din Germania, Italia, Ungaria si Bulgaria."Problema principala a proiectului a fost somajul, tinerii neavand un loc de munca stabil si nici sperante sa-si gaseasca unul curand. Aceasta problema este pricinuita, pe langa cauzele stiute, si de lipsa lor de experienta - ei neputand sa identifice si sa exploateze o oportunitate ivita, de inabilitatile de comunicare si saracia vocabularului, timiditatea si inhibitiile legate de exprimarea in public si in dialogul cu oficialiatile", arata, la finalizarea proiectului, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman.Asociatia arata ca acest proiect a fost un succes, iar la eveniment au participat lideri specialisti in comunicare, sport, teatru si psihologie. "Aceste activitati au cuprins seminarii la care temele au fost alese de catre tineri, jocuri colective de comunicare, teatru de improvizatie si pantomima", explica Asociatia.Practic, la finalul proiectului, ONG-ul a depus documente din care reiesea ca proiectul a fost un succes. Asta pe hartie, pentru ca in realitate nici nu s-a tinut. Atunci cand autoritatea contractanta, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, a solicitat infomatii de la partenerii externi din proiect, acestia au raspuns ca nu au participat la acest eveniment.Ancheta a dezvaluit ca, in urma contactarii participantilor declarati, la adresele de e-mail indicate in raportul final, s-au primit unele raspunsuri prin care se confirma participarea persoanelor in cauza (inclusiv rezidenti extranationali) la activitatile declarate.Cu toate acestea, aceste e-mailuri, prin care s-a raspuns in sensul participarii, desi proveneau de la adrese de posta electronica distincte, erau trimise, in fapt, de la un terminal avand, in toate cazurile, aceeasi adresa IP. A reiesit ca adresa IP in cauza a fost atribuita de catre furnizorul UPC Romania, dar nu s-a putut stabili abonatul sau adresa fizica unde a fost alocata adresa IP in cauza.De asemenea, procedand la verificarea participantilor declarati rezidenti romani, 8 persoane, nu s-a reusit identificarea niciunei persoane pe baza datelor continute in raportul final.Dupa inceperea anchetei, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman a restituit banii catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. In timpul anchetei, Aura Mariana Voiculeanu a sustinut ca este nevinovata. Potrivit dosarului care a ajuns in instanta, ea a recunoscut, de fapt, mai multe elementele care sustin acuzatia.Procurorii DNA au observat ca femeia este condamnata defintivi la 2 ani cu suspendare pentru fraude asemenatoare. Era vorba de suma de 21.785,76 euro, fonduri europene, intr-un proiect intiat de Asociatia Azi Pentru Viitor Teleorman- IGNIS.Era vorba de proiectul intitulat "Solidari, nu solitari", proiect care nu a fost niciodata infaptuit.