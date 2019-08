Cum s-ar fi negociat "comisionul" de 5% pentru drumul militar de la Deveselu: Ceva, daca poti, pana in Sarbatori

Scutul antiracheta de la Deveselu

Foto: Facebook/ Naval Support Facility Deveselu

Modernizarea drumului militar

Pretinderea banilor

"Eu nu lucrez asa. Tu stii bine. E 5%"

"Trimite-mi 30 acum"

Primarul neaga acuzatiile

Sustine ca este nevinovat

Procesul primarului PSD al comunei Deveselu (Olt), Ion Aliman, trimis in judecata pentru luare de mita, a trecut de faza Camerei Preliminare. O faza procedurala in care magistratii anlizeaza legalitatea obtinerii probelor in timpul anchetei si modul in care a fost realizat rechizitoriul.Magistratii de la Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti au respins, pe rand, toate exceptiile ridicate de avocatii primarului si au constatat "legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunind inceperea judecatii".Urmatorul termen in acest dosar a fost stabilit pe 13 septembrie, cand Ion Aliman este citat la Tribunalul Bucuresti.Primarul localitatii Deveselu neaga vehement acuzatiile DNA si sustine ca este nevinovat. Declaratia edilului, la finalul articolului.Fost ofiter de marina, fost comandant al navei de pasageri "Steaua Deltei", Ion Aliman a fost ales primar in Deveselu in 2012.In momentul alegerii sale, autoritatile romane luasera deja decizia ca in fosta baza aeriana de la Deveselu, desfiintata in 2002 si aflata in conservare, armata americana sa instaleze sistemele terestre antiracheta SM-3 Block IB.La 28 octombrie 2013, la Baza Militara Deveselu a avut loc ceremonia oficiala de marcare a inceperii lucrarilor principale de constructie a scutului antiracheta.In paralel, autoritatile locale au demarat lucrari de modernizare a infrastructurii din zona.Ancheta DNA in dosarul lui Ion Aliman vizeaza un astfel de contract, privind modernizarea drumurilor in comuna Deveselu, printre care si drumul militar de 620 de metri care leaga DN 54 Caracal - Corabia de baza militara de la Deveselu.Primaria Deveselu era autoritatea contractanta in acest caz. Sursa de finantare a proiectului o constituia bugetul de stat, prin fonduri alocate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Construirea drumului militar era in 2013 prioritate, atat pentru comuna Deveselu, cat si pentru autoritatile centrale. Solicitarea executarii unui drum cu regim special, de trafic greu, a fost adresata comunei Deveselu inclusiv de catre Ministerul Apararii Nationale.Potrivit DNA, Ion Aliman ar fi pretins in mod direct reprezentantului unei asocieri de firme (martor in cauza) suma de 50.000 de lei si ar fi acceptat promisiunea acestuia din urma de a-i remite suma de 70.000 lei, ce reprezenta 5% din contravaloarea unor lucrari deja executate la constructia unei portiuni din contractul mentionat, respectiv un drum in lungime de 620 m.Afaceristul de la care Ion Aliman ar fi cerut bani este Madalin Marian Stan, martor in acest caz si director al firmei Construct Plus, implicata in aceste lucrari. In schimbul banilor, edilul ar fi trebuit sa deblocheze mai multe plati.Una dintre firmele implicate in lucrarile de asfaltare se retragea din acest proiect si voia sa primeasca contravaloarea lucrarilor executate.Banii, despre care procurorii spun ca sunt spaga, nu s-au mai dat edilului, dupa ce unul dintre afaceristii din dosar a facut denunt la DNA. Ion Aliman a fost inregistrat ambiental atunci cand discuta cu Madalin Marian Stan detaliile despre bani si modul de remitere.Cele mai multe discutii au avut loc in ianuarie 2015, la sediul firmei Construct Plus din Bucuresti.Haide ca... Te-am chemat sa inchidem, sa..., finalul.Ba, tu stii care e treaba? Ca drumul militar...tu crezi ca eu n-am avut chef de el? Tu crezi ca eu n-am fost asa?Haide ca...Te-am chemat sa inchidem, sa.. finalul.Pai, nu stiu. Tu stii, eu ce sa zic...Eu nu zic nimic, manca-ti-as sufletul. Nu...Tu-ti stii posibilitatile si ce ai de facut.Asta, Sorin (), Sorin, asta mi-o zis ieri: "Ba, inchide discutiile. Eu mi le-am inchis."Nu stiu. Zi! Tu stii. Eu stiu... Vorbeste... si dam drumul, ti-am zis, eu in maxim 15 zile pot sa bag banii. Cinstit, corect, n-am nici cea...Dar imi faci la toti 300?Ce?Poti sa faci la toti 300? Sa inchidem odata?Nu pot. La toti 300, nu.Cum poti?Pai, atata am, 150 plus TVA. Ca vin de-acasa sa semnez contractul si-mi intra banii. Isi fac si diferenta. Da. Eu asta iti spun.Deci cu el esti inchis. Mai ai cu mine asta....zi...?Deci tu nu stii? Ca vorba aia, esti...Cat a fost pana am terminat? (Un milion. Un milion o suta.Auzi, dar ai posibilitatea sa-mi faci o factura?Ce? Nu.N-ai, nu?Nu. Nu, ca nu ma bag in prostii de-astea. N-am de ce sa vorbesc prostii.Nu stiu cum ai facut cu el, fa si cu mine la fel. Cum ai facut, ca nu mai stiu?Ba, Madaline, eu nu lucrez asa. Tu stii bine. E 5%. Stii foarte bine cum e situatia. Acu' e treaba ta.Iti dau... 5%, inseamna 50.000.Da,Iti dau 60-70.000 de mii. Dar nu....lasa-ma sa pun garantie. Asta... asigurare.Fa-mi o, ma, la... imi faci asigurare numai pe drumul militar.Asigurarea drumului militar.Pe drumul militar, da.Iti fac asigurarea...o facem.Imi dai tu 70...Iti dau 70.000.Asa si imi faci asigurarea numai pe drumul militar....si deblochezi banii.Discutiile dintre Madalin Marian Stan si Ion Aliman au continuat pe 7 aprilie 2015, cand sunt readuse in discutie modalitatea de remitere a sumei de 70.000 lei.Da' as vrea...bine, ala iti aduce un plic de documente, nu stie!Pai da! Trimite-mi prin Priori Post.Cum dracu' sa pun banii prin Priori Post, iti trimit prin unul cu masina. Cu soferul, ce dracu, mare lucru! Dar... ai... iti trebuie acuma?Ceva, daca poti, pana in Sarbatori. Daca nu poti, nu poti!Da, incerc! Hai ca, iti... 20.000 roni iti trimit acuma!Trimite-mi 30 acum.Nu-ti promit... intre 20 si 30.Bine. Tu stii mai bine cum poti si nu mai trebuie sa...Deci intre 20 si 30, ca nu, deci eu am fost pregatit din aia, dinainte, daca n-ai venit, s-a dus dracu de 7 ori pana acuma.Ok, n-ar fi asta o problema.Da? Si inchidem finalul tot la fel, ca sa nu mai vorbim, ca nici mie... nu ma simt confortabil sa vorbesc de o mie de ori. Deci ti-l trimit acum, ... tura urmatoare acelasi baiat care vine, acelasi baiat va veni cu plicul de documente.In timpul anchetei, Ion Aliman a negat acuzatiile procurorilor DNA.Ulterior, el a admis in fata procurorilor ca s-a intalnit cu Stan, dar ca discutiile au vizat plata unei garantii de buna executare a contractului, in valoare de 50.000 de lei, bani care ar fi trebuit livrati intr-un cont.Contactat de Ziare.com, Ion Aliman, afirma ca este nevinovat."Luarea de mita sub forma pretinderii, in opinia mea nu se justifica. Nu asta am vrut sa fac, probabil va fi o declaratie de presa mult mai tarziu incolo, cand ma voi hotari sa spun ce s-a intamplat intre mine si constructor.Traim intr-un stat de drept, in ultima instanta. O singura intrebare am: daca eu dadeam constructorului 1 milion plus TVA, valoarea contractului, mai ajungeam aici, ori eram baiat bun? Cum a cerut el?", spune Aliman.Primarul sustine ca a fost cercetat intial de DNA pentru mai multe infractiuni: abuz in serviciu, luare de mita de 900.000 lei si luare de mita de 50.000 lei, iar in final, in decembrie 2018, a fost trimis in judecata pentru luare de mita, sub forma pretinderii, a 50.000 lei."La dosar exista un raport al DNA-ului, din care reiese ca in urma unor investitii de 9 milioane de euro, prejudiciu adus bugetului local si bugetul de stat este zero", se apara edilul.