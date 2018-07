Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

Nu au dat declaratii la DNA

In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala. Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma de 26.123.508,69 lei- din care 5.056.162,97 lei reprezinta TVA.Cele doua facturi atestau livrarea de materiale de constructii in valoare totala de 73.063.047,67 lei, din care TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, in baza carora Romstrade SRL si-ar fi dedus in mod nelegal TVA in cuantum de 14.141.235,03 lei, iar pe de alta parte s-ar fi sustras de la plata unui impozit pe profit in valoare de 9.427.490,02 lei, aferent cheltuielilor in suma de 58.921.812,63 lei, care ar fi fost inregistrate nelegal ca fiind deductibile.Ancheta a dezvaluit ca materialele de constructii nu ar fi fost livrate, fiind vorba de tranzactii fictive.Mai multi martori care au lucrat pentru Ali Imad au declarat la DNA ca acesta detinea facturile fiscale, stampilele si documentele de infiintare si functionare pentru mai multe societati comerciale."Nu am fost angajata efectiv la o firma anume. Din cate am observat eu Imad Ali nu desfasura efectiv activitati comerciale. Dupa o scurta perioada de timp, Imad Ali a inceput sa fie vizitat de diferite persoane care ii solicitau sa emita facturi.Tot el imi spunea numele firmei furnizoare si numele firmei cumparatoare, indicandu-mi si datele de identificare ale acestora. Mai precizez ca pe facturile emise de mine Imad Ali aplica stampila la rubricasi tot el semna la aceasta rubrica. La inceput nu am cunoscut ca facturile emise la solicitarea lui Imad Ali erau false in sensul ca marfurile nu existau. El imi spunea ca marfa se afla in depozit", a declarat una din secretarele acestuia.Femeia a povestit inclusiv un episod in care politia a venit si a perchezitionat unul dintre birourile lui Ali Imad si atunciDupa aceasta descindere, sediul unde lucra a fost mutat."Imad Ali mi-a spus ca el nu face ilegalitati, ca a fost o neclaritate, dupa care a schimbat locul unde ne desfasuram activitatea, respectiv undeva in zona Decebal", a declarat martora.O alta tanara, care a explicat la DNA ca se ocupa de intocmirea facturilor pentru firmele Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL."De la Imad Ali am inteles ca pentru a emite facturile catre Romstrade SRL vorbea cu o persoana pe nume Najib, care ii dadea toate detaliile necesare pentru emiterea facturilor. Acest Najib ii spunea lui Imad Ali ce facturi erau necesare pentru cei de la Romstrade SRL. Najib a venit la biroul nostru de cateva ori, ocazie cu care l-am cunoscut si eu. Cred ca a venit o data sau de doua ori, dar de mai multe ori Imad mi-a spus ca se intalnea cu el in oras.Imi amintesc ca exista o contabila care intocmea declaratiile lunare si le depunea la ANAF. Nu cunosc daca societatile la care am facut referire inregistrau cheltuieli.", a precizat martora.Una dintre contabilele de la Romstrade a explicat si ea ce probleme a avut cu aceste facturi, deoarece materialele nu erau livrate, iar sefii ei ii spuneau ca nu are cine sa semneze acum receptia lor."Domnul XXX XXX (martor in dosar - n.red.), mi-a spus ca aceste materiale fusesera deja puse in opera in lucrarea Transalpina si cand am solicitat documente justificative pentru ca nu aveam semnatura de gestiune, acesta a inceput sa tipe, sa urle, sa ma ameninte, spunandu-mi ca este director economic si ca el decide....", a explicat contabila ce probleme erau cu facturile.Una din declaratiile cheie date la DNA a fost cea a persoanei care s-a ocupat de formalitatile la Oficiul Registrului Comertului, in cazul firmelor implicate. Femeia a explicat ca a dat anunt in ziar in care arata ca se ocupa de infiintarea de firme, moment in care a fost sunata de Ali Imad.Acesta mi-a solicitat indeplinirea de formalitati pentru mai multe societati comerciale printre care si cele doua mentionate mai sus."Pentru a indeplini formalitatile solicitate de Imad Ali precizez ca acesta imi trimitea pe e-mail fotocopii ale documentelor necesare. De cele mai multe ori ma intalneam cu Imad Ali la Piata Muncii, unde este sediul Registrului Comertului pentru a semna documentele necesare. In functie de situatie, Imad Ali aducea persoana care trebuia sa semneze documentele, persoana care dupa ce semna ce era necesar, pleca, iar eu tineam legatura numai cu Imad Ali", a declarat martora.Imad Ali era persoana care detinea documentele de infiintare si functionare a societatilor pentru care ii solicita sa inregistrez modificarile la Registrul Comertului."Plata pentru serviciile pe care le prestam a fost facuta numai de catre Imad Ali, in numerar. Nu-mi amintesc cu exactitate, dar este foarte posibil sa mai apar si in documentele privind alte mentiuni facute atat la SC Ramo-Time SRL, SC Daima Construct SRL cat si la alte societati cu care a venit Imad Ali si al caror nume nu mi-l amintesc. Spun acest lucru deoarece am avut astfel de solicitari de la Imad Ali o perioada destul de mare, peste un an de zile", a mai explicat femeia.