Curtea de Apel Targu Mures a trimis inapoi la DNA dosarul fostului primar din Sighisoara: Rechizitoriul este nul

Curtea de Apel Targu Mures a desfiintat, astfel, incheierea penala nr.34/CP pronuntata in 19 martie 2018 de catre judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Mures, care a constat legalitatea rechizitoriului si a dispus inceperea judecatii in acest dosar."Admite contestatia formulata de inculpatul D.I.D. impotriva incheierii penale nr. 34/CP pronuntata la data de 19 martie 2018 de catre judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Mures. Desfiinteaza integral hotararea atacata si dispune:In baza art.346 alin.3 lit. b Cod procedura penala constata nulitatea rechizitoriului din 10.11.2017 emis in dosarul nr.130/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Targu Mures si a tuturor ordonantelor emise in mentionatul dosar si dispune excluderea de la dosarul cauzei, ca nefiind legal obtinute, a tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale.Dispune restituirea cauzei la organul emitent, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Targu Mures", se arata pe portalul Curtii de Apel Targu Mures.Pe 8 decembrie 2017, DNA a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Ioan Dorin Danesan, la data faptei primar la Sighisoara, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.In rechizitoriul intocmit, procurorii sustineau ca, in cursul anului 2014, Primaria Sighisoara - in calitate de lider al parteneriatului dintre unitatea administrativ teritoriala municipiul Sighisoara si Colegiul National "Mircea Eliade" Sighisoara - a solicitat o finantare nerambursabila.In acest context, edilul a semnat o declaratie de eligibilitate prin care declara pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari definitive ca urmare a incalcarii conduitei profesionale."In realitate, la data de 07 martie 2013, inculpatul Danesan Dorin Ioan fusese condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Targu Mures la pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare conditionata , pe un termen de incercare de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.Printr-o adresa emisa la 30 decembrie 2014, dupa constituirea acestui dosar, Primaria municipiului Sighisoara a solicitat Agentiei pentru Dezvoltare Regionala - Centru, in baza prevederilor contractuale, incetarea, prin acordul partilor, a contractului de finantare respectiv", se arata in comunicatul DNA.