Dana Girbovan: Grindeanu mi-a propus portofoliul Justitiei. Ii cer procurorului Iorga sa spuna cine e ministrul al carui dosar i s-a cerut sa-l urgenteze

Ziare.

com

"Ii solicit public doamnei procuror Iorga Moraru sa dezvaluie concret tot ce stie despre acea situatie, deoarece este in interesul democratiei si al Justitiei din Romania sa stim cine e acel ministru si cand a avut loc discutia. Sunt si eu curioasa, la fel ca toti romanii, cred, sa aflu cine a fost acel ministru despre care s-a cerut sa i se urgenteze dosarul pentru ca m-ar propune ministru al Justitiei", a scris, luni, Dana Girbovan pe contul sau de Facebook.Sefa UNJR a precizat ca in februarie 2017 fostul premierul Sorin Grindeanu i-a propus sa preia portofoliul Justitiei, insa ea a refuzat."Singura data cand mi s-a propus, tangential, daca as lua in calcul sa accept sa ocup pozitia de ministru al Justitiei a fost de premierul Sorin Grindeanu, in cadrul unei intalniri pe care am avut-o cu acesta pe data de 15 februarie 2017, lucru pe care l-am declinat.Intalnirea respectiva a fost ceruta de premierul Grindeanu, iar agenda discutiei a fost strict legata de chestiuni ce tin de Justitie, cum ar fi degrevarea instantelor, temele din Memorandumul privind Justitia precum si restantele salariale. (...) In cadrul discutiei, referirea la ocuparea functiei de ministru al Justitiei a fost facuta tangential, am declinat-o, si am mers mai departe cu temele pe care le-am avut pe agenda", a mai scris Garbovan care a mai precizat ca, "in afara de acea discutie, nimeni altcineva nu a discutat cu mine ocuparea acelei functii, si cu atat mai mult nu am facut-o eu".Girbovan spune ca este "socant sa aflu ca procurorilor din cadrul DNA li se dadeau instructiuni pentru a urgenta anumite dosare cu scopul de a influenta decizii politice ori numiri in functii publice".Postul de televizune Antena3 a difuzat, duminica seara, inregistrari audio furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.Prezenta in emisiune, procurorul Moraru Iorga a declarat ca Laura Codruta Kovesi ar fi chemat-o si ar fi intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei pe Dana Girbovan, sefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA."Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi", a afirmat procurorul Mihaiela Iorga, precizand ca nu va da nume pentru ca nu vrea sa se spuna ca a stricat o ancheta.Moraru Iorga a mai spus ca i-a explicat sefei DNA ca nu sunt suficiente probe la acel moment, iar continuarea cercetarii ar fi implicat o cerere catre Parlament.Solicitata sa raspunda, sefa DNA a negat pentruca a avut vreodata astfel de discutii cu magistratul DNA sau orice alt procuror. "Nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaela despre un dosar despre vreun ministru care putea sa ajunga premier", a declarat Kovesi. Iata intreaga reactie a Laurei Codruta Kovesi pentru Ziare.com In legatura cu inregistrarile prezentate de Vlad Cosma, DNA a reactionat luni dimineata si a aratat ca fostul deputat PSD, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in cursul urmaririi penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj.Iata replica oficiala a DNA: Este deschis un dosar de santaj. Stenograme: "E si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta C.S.R.