De ce a respins instanta acordul de recunoastere a vinovatiei facut de afaceristul care i-a denuntat pe Blaga si Pinalti. Vina DNA

Denunturi in serie

Cum a scazut pedeapsa pana la 2 ani si 8 luni

Pedeapsa a ajuns la 5 ani si 4 luni inchisoare.

Pedeapsa finala la care s-a ajuns a ramas de 2 ani si 8 luni.

Verdict: neconstitutional

Au uitat de pedepsele complementare

"Calculul trebuia facut pe limite"

In plus, procurorii DNA "au uitat" sa stabileasca pedeapsa complementara.Concluziile apartin judecatorului de la Tribunalul Bucuresti, care a respins luna trecuta acordul de recunoastere a vinovatiei. Horatiu Berdila batuse palma cu procurorii DNA pe o pedeapsa de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala si a platit prejudiciul de 18 milioane de lei.Instanta a trimis insa dosarul procurorului DNA in vederea continuarii urmaririi penale, potrivit portalului instantelor. Decizia l-a nemultumit pe afacerist care a contestat-o, iar ultimul cuvant il vor avea magistratii Curtii de Apel Bucuresti.Horatiu Berdila este denuntatorul a doi oameni politici celebri, fostul primar al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, zis Pinalti, si europarlamentarul Vasile Blaga.Blaga si Pinalti au fost trimisi in judecata in 2016, pentru ca ar fi primit spaga 700.000 de euro de la Horatiu Berdila, ca sa il ajute sa obtina contracte IT cu statul, pe vremea guvernarii PDL.Pinalti a marturisit si a incheiat, la randul sau, un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA. Vasile Blaga a fost achitat in prima instanta, insa sentinta a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit documentelor de la Tribunalul Bucuresti, prin acordul de recunoastere a vinovatiei, s-a stabilit o pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Pedeapsa a fost redusa de doua ori pana a ajuns la 2 ani si 8 luni, cu suspendare.O treime din pedeapsa, deoarece a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei. S-a aplicat articolul 480, alineatul 4 din Codul de Procedura Penala: "O jumatate din pedeapsa, deoarece a denuntat fapte de coruptie. In primul rand, s-a aplicat articolul 19 din OUG 43/2000 privind Directia Nationala Anticoruptie: "."Dar si articolul 19 din Legea 682/2002 privind protectia martorilor: "."Potrivit judecatorului de la Tribunalul Bucuresti, problemele de la incheierea acestui acord vizeaza faptul ca incadrarea juridica a faptei s-a facut in baza Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea unui articol din Codul Penal in vigoare, in timp ce pedeapsa s-a suspendat conditionat in baza prevederilor din vechiul Cod Penal."Astfel, in ceea ce priveste incadrarea juridica a faptei, este retinuta fapta de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.(Codul Penal in vigoare - n.red.), apoi, pedeapsa stabilita se suspenda conditionat, in baza prevederilor vechiului Cod Penal (Codul Penal din 1969).Potrivit Deciziei nr. 265/6 mai 2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei, s-a constatat ca dispozitiile art. 5 din Codul Penal () sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile, or prin acordul de recunoastere a vinovatiei, tocmai s-au combinat prevederi din vechiul Cod Penal si din actualul Cod Penal," explica Tribunalul Bucuresti.In plus, arata judecatorul, desi chiar in acordul de recunoastere a vinovatiei se arata ca pedeapsa este inchisoare de la 5 al 11 ani si interzicerea unor drepturi."In ceea ce priveste interzicerea unor drepturi, prin acordul de recunoastere a vinovatiei nu s-a stabilit pedeapsa complementara," arata judecatorii.In timpul procesului, DNA a comunicat ca a omis sa mentioneze pedepsele complementare si a trimis la instanta un proces-verbal in care arata ca lui Berdila, prin acord, i s-au interzis drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat.," explica tribunalul.Instanta a atras atentia ca mai exista o situatie care nu a fost facuta de procurorii DNA asa cum cer Codurile Penale. Asta dupa ce lui Horia Berdila i s-a stabilit o pedeapsa de 8 ani inchisoare, care ulterior a fost redusa.Judecatorii spun ca reducerea trebuia facuta pe limitele minime si maxime ale pedepsei, apoi stabilita pedeapsa."Conform art. 79 alin. 1 C.pen., cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei,Deci, in cauza,," explica instanta.