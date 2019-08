De ce procurorii pot investiga coruptia din mediul privat. Dosarul Oracle, pe intelesul tuturor

DNA: Spaga de la partenerii de afaceri

Caz similar, spaga pentru credit

Dosarul "Harvard"

Ancheta in dosarul Oracle

Mecanismul afacerii

Siveco, Novensys Corporation si Romsys

Care era rolul lui Mindrutescu

Ziare.

com

Aceste infractiuni sunt: luarea si darea de mita, traficul de influenta, cumpararea de influenta, delapidarea, abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuziva a functiei in scop sexual, uzurparea functiei, conflictul de interese si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice."In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime," mai stabileste articolul 308 din Codul Penal.Este prevederea in baza careia directorul general al Oracle Romania,, a fost pus sub acuzare pentru opt infractiuni de luare de mita.Ar fi pretins si ar fi primit suma totala de 869.413 euro de la reprezentantii unor firme din domeniul IT. O ancheta inedita care vizeaza posibile fapte de coruptie in mediul privat."Competenta DNA in acest caz este atrasa prin valoarea sumei. Este prevederea potrivit careia procurorii DNA pot investiga infractiuni daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro," explica surse judiciare pentruSursele citate au explicat ca aceste cazuri, de coruptie in mediul privat, sunt rare, dar nu este pentru prima data cand procurorii instrumenteaza astfel de spete."Au mai fost dosare care vizau angajatii din cadrul bancilor comerciale, care primeau spaga pentru a oferi credite unor persoane sau firme care nu indeplineau conditiile de creditare sau pentru a accesa o linie de creditare mai mare.Au fost cazuri care au vizat inclusiv dosarele privind programul Prima Casa", ne-au explicat sursele citate.Un caz similar, in care s-a facut aplicarea articolului 308 din Codul Penal, a fost cel al sotilor Mariana si Dragos Lipan Secu, judecati intr-un caz de luare de mita si spalare a banilor.Barbatul era administratorul firmei Scolopax S.R.L. Bran - Sohodol (Brasov), controlata de Universitatea Harvard. Societatea avea ca obiect de activitate achizitia de terenuri forestiere pe teritoriul Romaniei.Potrivit DNA, sotii Lipan ar fi primit spaga aproximativ 1 milion euro - o parte din bani prin contracte de donatie mobiliara, dar si un autoturism de lux Chrysler Sebring si un sejur in Insulele Gran Canaria - de la mai multi afaceristi, pentru a cumpara terenuri la preturi majorate.In aprilie 2015, Curtea de Apel Suceava i-a condamnat definitiv pe sotii Lipan-Secu la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare.", decideau judecatorii.Revenind la dosarul Oracle, potrivit acuzatiilor DNA, Sorin Mindrutescu a pretins si ulterior a primit suma totala de 869.413 euro, cu titlu de mita, de la reprezentantii unor firme din domeniul IT (parteneri acreditati ai companiei multinationale), pentru ca, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, sa puna la dispozitia acestora oferte de pret avantajoase privind produsele comercializate de filiala din Romania a companiei multinationale.Reprezentantii respectivelor societati puteau astfel sa se inscrie si sa participe la anumite licitatii publice organizate de diverse institutii de stat sau cu capital de stat:- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC);- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA);- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA;- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS);- Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).Surse judiciare au explicat pentrumecanismul afacerii in dosarul Oracle."Oracle, unul dintre liderii IT la nivel mondial, are mai multi parteneri in Romania care folosesc tehnologia sau bazele de date ale companiei. Acesti parteneri participa in procedurile de achizitie publica derulate de institutiile statului.," explica sursele citate.Mindrutescu conduce afacerile Oracle din Romania de aproape 12 ani. Faptele din acest dosar sunt din perioada septembrie 2009-noiembrie 2013.Printre firmele care i-ar fi dat bani lui Mindrutescu s-ar numara, sustin sursele citate. Companii care au statut de parteneri Gold sau Platinum in relatia cu Oracle."Trei directori de firme IT au facut denunturi la DNA in care au explicat ca i-ar fi dat mita lui Mindrutescu pentru ca Oracle sa le ofere un pret mai bun la achizitia de produse.Uneori, se ofereau mai multe produse la acelasi pret. De exemplu, licente, echipamente si interfata. Daca obtineau un pret scazut pentru tehnologia achizitionata de la Oracle, puteau face o oferta buna la contractele publice.Concurenta care venea cu produse similare nu avea nicio sansa," explica sursele citate.Procurorii DNA mai acuza ca banii au fost primiti de Mindrutescu fie in conturile personale, fie in conturi ale unor societati controlate de acesta. Sorin Mindrutescu a declarat, miercuri seara, la iesirea de la DNA , ca Oracle nu e parte din acest dosar, considerand ca e vorba despre "".