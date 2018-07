De ce treneaza judecarea unor dosare de mare coruptie (Grafic)

Sursa: Raport Inspectia Judiciara

Situatia de la Inalta Curte

Motivele de amanare

Cum s-ar rezolva aceste probleme

solutionarea urgenta a cererilor si exceptiilor invocate in procedura de camera preliminara;

aplicarea de sanctiuni procedurale partilor care determina in mod nejustificat amanarea cauzelor;

luarea de masuri pentru crearea suportului logistic: disponibilitatea salilor de judecata in vederea acordarii termenelor de judecata scurte, continuitatea grefierului de sedinta;

intocmirea planurilor de management de catre judecatori pentru a evita implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale;

stabilirea de termene de judecata si in alte zile decat cele in care au fost programate sedintele completurilor respective in cauzele complexe (numar mare de inculpati, numeroase exceptii invocate, inclusiv sesizarea Curtii Constitutionale etc.);

evitarea administrarii probatoriului in etape;

monitorizarea trimestriala a cauzelor penale de mare coruptie.

Ziare.

com

Numarul dosarelor in care sunt implicati demnitari, alesi, sau inalti functionari a crescut continuu in ultimii ani: 241 de dosare in anul 2013, 319 in anul 2014, 456 in anul 2015 si 474 in 2016. Datele au fost stranse de Inspectia Judiciara intr-un raport privind situatia dosarelor de mare coruptie care au o vechime mai mare de 5 ani pe rolul instantelor din Romania. In 2016 au fost 8 astfel de dosare, iar in 2017 numarul a crescut la 15 cauze.Numarul total al dosarelor de mare coruptie aflate pe rol, in cursul judecatii in prima instanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie, era la 31 decembrie 2017, de 26 dosare de mare coruptie, iar pe rolul Completelor de 5 judecatori in materie penala se aflau in curs de solutionare 3 dosare de mare coruptie.La Inalta Curte sunt judecate cazurile in care sunt implicati parlamentari, ministri sau generali.Din analiza dosarelor de mare coruptie mai vechi 5 ani, motivele care au condus la prelungirea duratelor de solutionare sunt diverse si au, in general, caracter obiectiv.1., respectiv audierea unui numar foarte mare de martori sau de inculpati (35 de termene);2.si a raspunsurilor la obiectiuni (22 de termene);3.pentru audierea unui martor (11 termene); in alte situatii, efectuarea comisiei rogatorii a determinat instanta sa fixeze termene la intervale de timp cuprinse intre 1 si 3 luni;4., pentru a se pronunta cu privire la solicitarea de transpunere a cauzei in procedura de camera preliminara, pentru solutionarea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale si pentru administrarea probelor (22 de termene);5.de doua ori si suspendarea cauzei pentru solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate, activitati care au determinat devansarea cercetarii judecatoresti in primul ciclu procesual cu 3 ani si 2 luni;6., pregatirea apararii si imposibilitatea de prezentare a inculpatei (4 termene), comuinicarea relatiilor (3 termene) si administrarea probatoriului (11 termene).Pentru a nu se trena judecarea acestor dosare, Inspectia Judiciara a propus mai multe masuri instantelor.