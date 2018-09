Decizie dura a ICCJ impotriva Inspectiei Judiciare in cazul anchetei pe OUG 13

Ziare.

com

ICCJ a respins astazi definitiv recursul declarat de Inspectia Judiciaraimpotriva Hotararii nr. 14P din 18 decembrie 2017, pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul nr. 11/P/2017, precum si a incheierilor pronuntate in acelasi dosar la datele de 25 octombrie 2017 (in camera de consiliu si in sedinta publica), 15 noiembrie 2017 si 13 decembrie 2017.Amintim ca, la inceputul lunii septembrie 2017, Inspectia Judiciara a declansat actiunea disciplinara fata de procurorii DNA Marius Bulancea, Paul Dumitriu si Jean Uncheselu , care si-ar fi exercitat functia cu grava neglijenta atunci cand au facut ancheta privind ordonanta 13.In luna decembrie anul trecut, Sectia pentru procurori a CSM a declarat nula aceasta actiune disciplinara pe motiv ca una dintre inspectoare, Mihaela Focica, fusese eliminata din echipa de inspectie, deoarece exprimase un punct de vedere in sensul nevinovatiei celor 3 procurori.Inspectia Judiciara a atacat in instanta decizia CSM, recursul a fost admis in principiu in iunie , adica procedural era corect, insa pe fond a respins definitiv.