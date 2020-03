Deciziile in serie ale CCR care au anulat probele si acuzatiile din dosarul medicului Vasile Astarastoae

CCR dezincrimineaza partial abuzul

CCR anuleaza interceptarile SRI si DIPI

Decizii de achitare au fost date si in cazul altor 10 persoane si 3 societati comerciale. Sentinta definitiva apartine Curtii de Apel Suceava si a fost data la finalul anului trecut. Judecatorii au motivat decizia in aceasta luna.Potrivit documentului, o serie de decizii date de Curtea Constitionala, in perioada 2016-2018, care vizau infractiunea de abuz in serviciu si interceptarile telefonice si ambientale realizate de SRI si DIPI, au venit in timpul judecarii procesului. Cazul lui Vasile Astarastoae era pe rolul instantelor din decembrie 2011, iar acuzatiile priveau fapte din anul 2010.Prima decizie in acest caz a fost data pe 28 iulie 2017 de Tribunalul Suceava. Medicul Astarastoae fusese condamnat in faza de fond la 2 ani de inchisoare cu suspendare si primise interdictia de a ocupa o functie publica pe durata maxima, respectiv 10 ani. Tot atunci, majoritatea celor inculpati primisera condamnari mici, intre 1 an si 3 ani cu suspendare, sau achitari.In timp ce procesul lui Astarastoae se desfasura la Tribunalul Suceava, Curtea Constitutionala dadea celebra Decizie nr. 405 din 15 iunie 2016. O decizie care a dezincriminat partial infractiunea de abuz in serviciu. CCR a stabilit ca este infractiune doar incalcarea unui act normativ cu putere de lege, adica o lege sau o ordonanta a guvernului, nu si daca este incalcata legislatia secundara: ordine ale ministrilor, regulamente de organizare si functionare interne, coduri deontologice, proceduri interne, norme metodologice, fise de post etc.Una din infractiunile de care era acuzat Vasile Astarastoae era abuz in serviciu. Potrivit acuzatiilor DNA, era vorba de incredintarea ilegala a unui contract de lucrari in favoarea unei firme, "cu rea credinta si incalcarea principiilor transparentei, proportionalitatii, nediscriminarii si liberei concurente in domeniul achizitiilor publice".Dupa ce a analizat toate actele, Tribunalul Suceava a explicat ca in acest caz este vorba de incalcarea unor dispozitii dintr-un ordin de ministru si a unei dispozitii contractuale."Fata de Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 08 iulie 2016, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate invocata si s-a constatat ca dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. 1 din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagmadin cuprinsul acestora se intelege, instanta constata ca incalcarea dispozitiilor Ghidului Solicitantului care a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr. 367/2008 nu poate fi analizata ca o incalcare care sa poata conduce la retinerea infractiunii de abuz in serviciu, intrucat aceasta dispozitie nu este prevazuta intr-un act de reglementare primara", explica Tribunalul Suceava.Solutia a fost confirmata si de Curtea de Apel Suceava: "".Verdictul in cazul acestei infractiuni: achitare pe linie.O serie de decizii CCR au dus la anularea interceptarilor telefonice realizate de SRI in acest caz. Mai multi inculpati din proces au cerut nulitatea absoluta a actelor procedurale prin care s-a pus in aplicare, in cauza, procedeul probatoriu al supravegherii tehnice si, pe cale de consecinta, a interceptarilor convorbirilor telefonice obtinute de organele judiciare, ca urmare a intervenirii acestor decizii."Cererile acestora sunt intemeiate", explica Curtea de Apel Suceava.Asta dupa ce judecatorii au solicitat informatii de la DNA Iasi si SRI, privind modul in care au fost realizate aceste interceptari. "", precizeaza judecatorii."Prin urmare, devin incidente in cauza prevederile deciziei Curtii Constitutionale nr. 26/2019 (in integralitatea sa, cu referire expresa la paragraful 194) si la Decizia Curtii Constitutionale nr. 302/2017, aceste probe fiind lovite de nulitatea absoluta (intrucat au fost efectuate de un organ necompetent, in conditiile in care SRI nu avea atributii de organ de urmarire penala) si care trebuie constatate ca atare si in prezentul cadru procesual, astfel cum impune Curtea Constitutionala prin ultimele decizii aratate (Decizia nr.26/2016, paragraf 194 potrivit caruia instantele a)", motiveaza Curtea de Apel Suceava.Consecinta: magistratii au anulat mai multe documente, dar si 102 note de redare - procese verbale de redare si certificare a inregistrarilor convorbirilor telefonice, efectuate de catre SRI ori de catre organele de politie judiciara din cadrul DNA Iasi.", conchid judecatorii.