Directoarea Scolii 150 din Bucuresti, prinsa in flagrant cu o mita de 21.000 de euro. Ar fi spus denuntatorului ca nu face nimic gratis

Comisionul de 4%

Contractul de 1 milion de euro

Discutiile, pe whatsapp

De ce cere DNA arestarea

Detaliile sunt din referatul procurorilor DNA prin care cer judecatorilor sa emita un mandat de arestare de 30 de zile in cazul directoarei Carmen Elena Zanfir.Flagrantul a avut loc chiar in Scoala Gimnaziala nr. 150, situata pe bulevardul Eroii Sanitari. Este vorba de o unitate scolara considerata a fi una de top in Capitala. Scoala a fost infiintata in anii 1861-1862, si care din anul 1864 a fost transformata in scoala de fete.Potrivit anchetatorilor, in perioada septembrie-octombrie 2019, directoarea ar fi pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor), un comision de 4% (137.236 de lei) din valoarea totala a sumei facturate de societate in executarea unui contract de lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, pentru ca, in schimb, sa aprobe platile catre societate, precum si incheierea unui act aditional de prelungire a duratei contractului.In perioada septembrie 2019 - 14 aprilie 2020, ea ar fi primit suma pretinsa, in mai multe transe, dintre care ultima transa - 21.000 de euro - in 14 aprilie, cand a fost prinsa in flagrant.Denuntul facut de reprezentantul firmei si mai multe interceptari ambientale si telefonice sunt probe cheie in acest caz. Potrivit DNA, denuntul in acest caz a fost facut pe 11 aprilie.Reprezentantul societati comerciale are in derulare un contract de reabilitare, in valoare de aproximativ 1.000.000 euro, incheiat in cursul anului 2018 cu Scoala Gimnaziala nr. 150. Valoarea totala a contractului, cu TVA, este de 5.538.920,94 de lei.Denuntatorul arata in plangerea facuta la DNA ca totul ar fi inceput in septembrie 2019, cand directoarea l-a chemat la ea la birou si i-a explicat ca "ea nu face nimic gratis", si ar fi conditionat plata facturilor de Scoala Gimnaziala nr. 150, de plata unui "comision", fara a-i preciza cuantumul.Ar fi urmat apoi mai multe intalniri, o parte in biroul directoarei, in care s-a discutat despre plata facturilor. "," explica DNA.De asemenea, denuntatoarul a mai reclamat ca incepand cu finele anului 2019, la intervale mici, de zile, era contactat telefonic de directoare "pentru a-i cere sumele de bani pretinse anterior, si anume procentul de 4% din valoarea totala de aproximativ 1.000.000 lei (echivalentul facturilor achitate deja de unitatea de invatamant)."La data de 11 februarie 2020, in urma unei convorbiri telefonice purtata cuZanfir, aceasta i-ar fi dat un ultimatum, ca pana in data de 14 februarie 2020, sa-i achite suma de aproximativ 40.000 de lei, "."Trebuie spus ca cele mai multe discutii telefonice erau realizate pe aplicatia whatsapp.DNA sustine ca directoarea a recunoscut in discutiile ambientale ca ar fi primit mita in transe. Asa ca au facut un grafic al platilor:- Prima transa, in suma de 20.000 de lei la data de 20 octombrie 2019;- A doua transa, in suma de 10.000 de lei la data de 27 octombrie 2019;- A treia transa, in suma de 5.000 de lei la data de 15 februarie 2020;- Ultima transa, in suma de 21.000 de euro la data de 14 aprilie 2020 cand a fost prinsa in flagrant.DNA arata in documentele trimise la instanta ca "."," conchide DNA.